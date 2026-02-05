Режим ДСНВ возможно сохранить, заявил сенатор

МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Возможности для сохранения режима ДСНВ сохраняются, прежде всего, на основании инициативы России о готовности соблюдать ограничения по договору де факто, но из-за отношения США "может "посыпаться" вся система ядерного нераспространения, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

Срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ) истек в четверг. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что после истечения срока договора РФ готова продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с документом. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение президента РФ Владимира Путина по ДСНВ хорошей идеей, сообщал ряд СМИ.

"С учетом того, что именно США последовательно демонтировали договоры по ПРО, по РСМД и по открытому небу, налицо четкая линия на слом системы контроля над вооружениями всеми администрациями США в этом веке. Но возможности для сохранения режима ДСНВ сохраняются. Прежде всего, на основании инициативы В.В. Путина о готовности соблюдать ограничения по договору де факто. Все зависит от США, которые пока не демонстрируют интереса к судьбе ДСНВ", - написал политик в своем Telegram-канале.

По мнению Косачева, с прекращением действия Договора СНВ-3, о чём можно только жалеть, мир не рухнет, война не начнется и гонка вооружений если и усилится, то не кратно.

При этом опасность состоит в том, что из-за такого отношения США "может "посыпаться" вся система ядерного нераспространения", полагает он.

Сенатор также обратил внимание на то, что Трамп совершает три ошибки.

"Во-первых, подходит к теме как бизнесмен: раз от меня чего-то хотят, значит это нужно им. Нужно продать свое согласие подороже. А раз нельзя получить выгоду сейчас, можно отложить, пока не предложат хорошую цену", - написал законодатель.

Однако Россия беспокоилась о ДСНВ не потому, что ей это нужно больше, и с нее можно что-то "сторговать". Она просто вела себя как ответственная ядерная держава, понимая значение договора для судеб всего мира. "А вот отказ лидера США обсуждать стратегическую стабильность точно не прибавит ему шансы на "Нобеля" за мир", - добавил Косачев

Еще одна ошибка Белого дома - одержимость Вашингтона достижением абсолютного превосходства заставляет видеть в любом соглашении сдерживание мощи Америки . Но в случае с СНВ это бессмысленно – у России и США паритет надолго, и не столь важно, сколько раз обе страны могут уничтожить друг друга, отметил парламентарий. "Никакой "Золотой купол" на это не повлияет, не нужно иллюзий", - отметил он.