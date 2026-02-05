https://ria.ru/20260205/klen-2072533492.html
В РАН рассказали, почему американский клен страшнее борщевика
В РАН рассказали, почему американский клен страшнее борщевика - РИА Новости, 05.02.2026
В РАН рассказали, почему американский клен страшнее борщевика
Ясенелистный (американский) клен активно вытесняет все аборигенные деревья России, он очень плодовит, а его опавшая листва не дает расти ничему вокруг,... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T17:56:00+03:00
2026-02-05T17:56:00+03:00
2026-02-05T17:56:00+03:00
россия
российская академия наук
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152139/99/1521399901_0:173:1840:1208_1920x0_80_0_0_fc27b818714f8b4e956bed7b845ce0cc.jpg
https://ria.ru/20260205/klen-2072398475.html
https://ria.ru/20250929/derevja-2045016624.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152139/99/1521399901_0:0:1840:1380_1920x0_80_0_0_bc93b32eb55d40bd5b879dfb18f00630.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, российская академия наук, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), общество
Россия, Российская академия наук, Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз), Общество
В РАН рассказали, почему американский клен страшнее борщевика
РИА Новости: в РАН заявили, что ясенелистный клен вытесняет аборигенные деревья
НОВОСИБИРСК, 5 фев – РИА Новости. Ясенелистный (американский) клен активно вытесняет все аборигенные деревья России, он очень плодовит, а его опавшая листва не дает расти ничему вокруг, рассказала РИА Новости завлабораторией экспериментальных исследований Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН (СФНЦА РАН) Вера Петрук.
Ранее РИА Новости ознакомилось с приказом Рослесхоза
, в котором предлагается приравнять клён ясенелистный (американский) к борщевику Сосновского по вреду, наносимому экологической системе и лесным ресурсам России
.
«
"Клён ясенелистный - это мощное дерево с большими семенами-парашютиками, вы его видите на всех городских окраинах. Он легко распространяет эти семена и все заполоняет. Это настолько зараза такая, это страшнее борщевика, потому что клён, он вытесняет все наши аборигенные растения абсолютно", - рассказала собеседница агентства.
Специалист пояснила, что семена клена часто остаются на деревьях на зиму и распространяются по снегу, а их всхожесть весной близка к 100%-ой. В то же время корни клена часто остаются в земле и мешаю росту других, в том числе культурных растений.
"У него еще и листва… Листья опавшие делают настил на земле, и оттуда уже не всходит никакое другое растение наше, даже лопух. Потому что листва выделяет вещество, которое заглушает всхожесть любых других семян", - сообщила Петрук, отметив, что клен вытесняет иву, березу и другие традиционные для России деревья.
Специалист считает, что меры для борьбы с американским кленом необходимо предпринимать, в том числе на государственном уровне.