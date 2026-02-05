Рейтинг@Mail.ru
В РАН рассказали, почему американский клен страшнее борщевика - РИА Новости, 05.02.2026
17:56 05.02.2026
В РАН рассказали, почему американский клен страшнее борщевика
В РАН рассказали, почему американский клен страшнее борщевика
В РАН рассказали, почему американский клен страшнее борщевика

РИА Новости: в РАН заявили, что ясенелистный клен вытесняет аборигенные деревья

НОВОСИБИРСК, 5 фев – РИА Новости. Ясенелистный (американский) клен активно вытесняет все аборигенные деревья России, он очень плодовит, а его опавшая листва не дает расти ничему вокруг, рассказала РИА Новости завлабораторией экспериментальных исследований Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН (СФНЦА РАН) Вера Петрук.
Ранее РИА Новости ознакомилось с приказом Рослесхоза, в котором предлагается приравнять клён ясенелистный (американский) к борщевику Сосновского по вреду, наносимому экологической системе и лесным ресурсам России.
Борщевик Сосновского в Можайском районе Московской области - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Рослесхоз приравняет американский клен к борщевику по вреду экосистеме
Вчера, 11:07
«
"Клён ясенелистный - это мощное дерево с большими семенами-парашютиками, вы его видите на всех городских окраинах. Он легко распространяет эти семена и все заполоняет. Это настолько зараза такая, это страшнее борщевика, потому что клён, он вытесняет все наши аборигенные растения абсолютно", - рассказала собеседница агентства.
Специалист пояснила, что семена клена часто остаются на деревьях на зиму и распространяются по снегу, а их всхожесть весной близка к 100%-ой. В то же время корни клена часто остаются в земле и мешаю росту других, в том числе культурных растений.
"У него еще и листва… Листья опавшие делают настил на земле, и оттуда уже не всходит никакое другое растение наше, даже лопух. Потому что листва выделяет вещество, которое заглушает всхожесть любых других семян", - сообщила Петрук, отметив, что клен вытесняет иву, березу и другие традиционные для России деревья.
Специалист считает, что меры для борьбы с американским кленом необходимо предпринимать, в том числе на государственном уровне.
Валежник - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
В Рослесхозе рассказали, как привезти дрова из леса без нарушения закона
29 сентября 2025, 06:28
 
