Хоккеисты сборной России до 18 лет обыграли белорусов в игре Кубка Будущего

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Сборная России, составленная из игроков до 18 лет, одержала победу над сверстниками из Белоруссии в матче Кубка Будущего по хоккею, который проходит в Минске.

Встреча завершилась со счетом 5:1 (3:0, 2:0, 0:1). Шайбы забросили Павел Черночуб (11-я минута), Евгений Якунин (13), Артемий Кулагин (15), Семен Герасимов (21) и Сергей Скворцов (27). У белорусской сборной отличился Михаил Бенкевич (57).