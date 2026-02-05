Рейтинг@Mail.ru
Хоккеисты сборной России до 18 лет обыграли белорусов в игре Кубка Будущего - РИА Новости Спорт, 05.02.2026
00:37 05.02.2026
Хоккеисты сборной России до 18 лет обыграли белорусов в игре Кубка Будущего
Сборная России, составленная из игроков до 18 лет, одержала победу над сверстниками из Белоруссии в матче Кубка Будущего по хоккею, который проходит в Минске. РИА Новости Спорт, 05.02.2026
россия, белоруссия, минск
Хоккей, Россия, Белоруссия, Минск
Хоккеисты сборной России до 18 лет обыграли белорусов в игре Кубка Будущего

Хоккеисты сборной России до 18 лет обыграли белорусов в матче Кубка Будущего

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Сборная России, составленная из игроков до 18 лет, одержала победу над сверстниками из Белоруссии в матче Кубка Будущего по хоккею, который проходит в Минске.
Встреча завершилась со счетом 5:1 (3:0, 2:0, 0:1). Шайбы забросили Павел Черночуб (11-я минута), Евгений Якунин (13), Артемий Кулагин (15), Семен Герасимов (21) и Сергей Скворцов (27). У белорусской сборной отличился Михаил Бенкевич (57).
Кубок Будущего с участием сборных России до 17 и 18 лет проводится в столице Белоруссии в четвертый раз. Все три предыдущих розыгрыша завершались победой белорусской "молодежки".
Хоккей. КХЛ. Матч Авангард - ЦСКА - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Женская сборная России стала второй на турнире по хоккею 3х3 в Астане
