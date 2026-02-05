https://ria.ru/20260205/karabakh-2072413852.html
Суд в Баку вынес пожизненный приговор двум бывшим лидерам карабахских армян
Суд в Баку вынес пожизненный приговор двум бывшим лидерам карабахских армян - РИА Новости, 05.02.2026
Суд в Баку вынес пожизненный приговор двум бывшим лидерам карабахских армян
Суд в Баку приговорил к пожизненному заключению двух бывших лидеров карабахских армян - Араика Арутюняна и Левона Мнацаканяна, сообщили РИА Новости в Бакинском... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T12:05:00+03:00
2026-02-05T12:05:00+03:00
2026-02-05T12:16:00+03:00
баку
в мире
азербайджан
араик арутюнян
бако саакян
рубен варданян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900607374_0:33:3582:2048_1920x0_80_0_0_0b3e7e9bdf1eb0a9f8f76848813855d7.jpg
https://ria.ru/20251104/pashinyan-2052765901.html
баку
азербайджан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900607374_383:0:3114:2048_1920x0_80_0_0_ab1d45dac16a07519338e28b110b7212.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
баку, в мире, азербайджан, араик арутюнян, бако саакян, рубен варданян
Баку, В мире, Азербайджан, Араик Арутюнян, Бако Саакян, Рубен Варданян
Суд в Баку вынес пожизненный приговор двум бывшим лидерам карабахских армян
РИА Новости: суд в Баку приговорил к пожизненному сроку Арутюняна и Мнацаканяна