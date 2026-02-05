Глава крупной американской юрфирмы ушел с поста из-за файлов Эпштейна

ВАШИНГТОН, 5 фев – РИА Новости. Глава крупной американской юридической фирмы Paul Weiss Брэд Карп покинул свой пост после того, как в опубликованных документах по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна обнаружилась их переписка.
"Недавние публикации привели к формированию отвлекающего фактора и обратили внимание на меня, что не в интересах компании", - приводятся слова самого Карпа в пресс-релизе фирмы.
Карп всю свою 40-летнюю карьеру проработал в этой компании, возглавив ее в 2008 году, говорится в сообщении.
Как следует из его переписки с Эпштейном, юрист помогал последнему советами в защите от обвинений в торговле людьми.
Прокуратура США опубликовала более 3,5 миллиона документов по делу Эпштейна. В 2019 году ему в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации; в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.