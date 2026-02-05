Глава крупной американской юрфирмы ушел с поста из-за файлов Эпштейна

ВАШИНГТОН, 5 фев – РИА Новости. Глава крупной американской юридической фирмы Paul Weiss Брэд Карп покинул свой пост после того, как в опубликованных документах по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна обнаружилась их переписка.

Карп всю свою 40-летнюю карьеру проработал в этой компании, возглавив ее в 2008 году, говорится в сообщении.