Рейтинг@Mail.ru
Глава крупной американской юрфирмы ушел с поста из-за файлов Эпштейна - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:58 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/glava-2072396398.html
Глава крупной американской юрфирмы ушел с поста из-за файлов Эпштейна
Глава крупной американской юрфирмы ушел с поста из-за файлов Эпштейна - РИА Новости, 05.02.2026
Глава крупной американской юрфирмы ушел с поста из-за файлов Эпштейна
Глава крупной американской юридической фирмы Paul Weiss Брэд Карп покинул свой пост после того, как в опубликованных документах по делу скандально известного... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T10:58:00+03:00
2026-02-05T10:58:00+03:00
в мире
сша
джеффри эпштейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071657484_0:270:3072:1998_1920x0_80_0_0_587abf8a8cc8f339e9ad4207f0dccbd5.jpg
https://ria.ru/20260205/dmitriev-2072342228.html
https://ria.ru/20260203/epshteyn-2072041911.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071657484_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4b1af5cc65e038e3f5277e83f04ebff8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джеффри эпштейн
В мире, США, Джеффри Эпштейн
Глава крупной американской юрфирмы ушел с поста из-за файлов Эпштейна

Глава юрфирмы Paul Weiss Карп покинул пост из-за документов по делу Эпштейна

© AP Photo / Jon ElswickДокументы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© AP Photo / Jon Elswick
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 5 фев – РИА Новости. Глава крупной американской юридической фирмы Paul Weiss Брэд Карп покинул свой пост после того, как в опубликованных документах по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна обнаружилась их переписка.
"Недавние публикации привели к формированию отвлекающего фактора и обратили внимание на меня, что не в интересах компании", - приводятся слова самого Карпа в пресс-релизе фирмы.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Дмитриев ответил на слова Туска о связях Эпштейна с Россией
Вчера, 01:01
Карп всю свою 40-летнюю карьеру проработал в этой компании, возглавив ее в 2008 году, говорится в сообщении.
Как следует из его переписки с Эпштейном, юрист помогал последнему советами в защите от обвинений в торговле людьми.
Прокуратура США опубликовала более 3,5 миллиона документов по делу Эпштейна. В 2019 году ему в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации; в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.
Ирина Шейк на Victoria's Secret Fashion Show - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Эпштейн пытался организовать встречу с Ириной Шейк в День святого Валентина
3 февраля, 20:46
 
В миреСШАДжеффри Эпштейн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала