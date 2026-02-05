Рейтинг@Mail.ru
В конгрессе США потребовали допросить Гейтса по делу Эпштейна, пишут СМИ
09:26 05.02.2026
В конгрессе США потребовали допросить Гейтса по делу Эпштейна, пишут СМИ
В конгрессе США потребовали допросить Гейтса по делу Эпштейна, пишут СМИ - РИА Новости, 05.02.2026
В конгрессе США потребовали допросить Гейтса по делу Эпштейна, пишут СМИ
Члены палаты представителей от обеих партий США требуют допросить миллиардера Билла Гейтса по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает... РИА Новости, 05.02.2026
в мире
сша
билл гейтс
джеффри эпштейн
microsoft corporation
сша
в мире, сша, билл гейтс, джеффри эпштейн, microsoft corporation
В мире, США, Билл Гейтс, Джеффри Эпштейн, Microsoft Corporation
В конгрессе США потребовали допросить Гейтса по делу Эпштейна, пишут СМИ

Politico: члены обеих партий в США требуют допросить Гейтса по делу Эпштейна

© REUTERS / House Oversight Committee DemocratsБилл Гейтс на фотографии из архивов Джеффри Эпштейна
Билл Гейтс на фотографии из архивов Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© REUTERS / House Oversight Committee Democrats
Билл Гейтс на фотографии из архивов Джеффри Эпштейна. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Члены палаты представителей от обеих партий США требуют допросить миллиардера Билла Гейтса по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает газета Politico со ссылкой на председателя надзорного комитета палаты представителей Джеймса Комера.
Ранее член палаты представителей США от Республиканской партии Нэнси Мейс отправила письмо на имя Комера с требованием вызвать Гейтса в конгресс для дачи показаний.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Эпштейн обсуждал организацию вечеринки с девушками для Илона Маска
Вчера, 05:32
"Двухпартийная группа законодателей комитета настаивает на возможности допросить миллиардера, основателя Microsoft", - пишет издание.
По словам Комера, к нему обращались несколько республиканцев и демократов из комитета, которые хотели бы задать Биллу Гейтсу вопросы. Конгрессмен отметил, что вызов на допрос миллиардера "вполне вероятен".
Публикация финального архива материалов по делу Эпштейна 30 января пролила свет на новые детали отношений основателя Microsoft с покойным финансистом. Согласно документам, обнародованным минюстом США, в частной переписке содержатся сведения о попытках Билла Гейтса скрыть интимные связи с некими русскими девушками, а также данные о тайном использовании медицинских препаратов для лечения последствий этих контактов.
Музыкант Андрей Макаревич* - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
В материалах по делу Эпштейна появилось имя Макаревича*
4 февраля, 13:45
 
В миреСШАБилл ГейтсДжеффри ЭпштейнMicrosoft Corporation
 
 
