В конгрессе США потребовали допросить Гейтса по делу Эпштейна, пишут СМИ

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Члены палаты представителей от обеих партий США требуют допросить миллиардера Билла Гейтса по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает газета Politico со ссылкой на председателя надзорного комитета палаты представителей Джеймса Комера.

По словам Комера, к нему обращались несколько республиканцев и демократов из комитета, которые хотели бы задать Биллу Гейтсу вопросы. Конгрессмен отметил, что вызов на допрос миллиардера "вполне вероятен".