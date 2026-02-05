МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Члены палаты представителей от обеих партий США требуют допросить миллиардера Билла Гейтса по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает газета Politico со ссылкой на председателя надзорного комитета палаты представителей Джеймса Комера.
"Двухпартийная группа законодателей комитета настаивает на возможности допросить миллиардера, основателя Microsoft", - пишет издание.
По словам Комера, к нему обращались несколько республиканцев и демократов из комитета, которые хотели бы задать Биллу Гейтсу вопросы. Конгрессмен отметил, что вызов на допрос миллиардера "вполне вероятен".
Публикация финального архива материалов по делу Эпштейна 30 января пролила свет на новые детали отношений основателя Microsoft с покойным финансистом. Согласно документам, обнародованным минюстом США, в частной переписке содержатся сведения о попытках Билла Гейтса скрыть интимные связи с некими русскими девушками, а также данные о тайном использовании медицинских препаратов для лечения последствий этих контактов.
В материалах по делу Эпштейна появилось имя Макаревича*
4 февраля, 13:45