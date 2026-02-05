"Звоните Путину": во Франции жестко осадили Макрона

Во вторник отдел по борьбе с киберпреступностью прокуратуры Парижа проводит обыски во французских офисах социальной сети Х. Французские правоохранители также пригласили владельца Х Илона Маска и бывшего гендиректора соцсети Линду Яккарино для дачи показаний на фоне обысков.