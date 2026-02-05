Рейтинг@Mail.ru
"Звоните Путину": во Франции жестко осадили Макрона - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:50 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/frantsiya-2072352549.html
"Звоните Путину": во Франции жестко осадили Макрона
"Звоните Путину": во Франции жестко осадили Макрона - РИА Новости, 05.02.2026
"Звоните Путину": во Франции жестко осадили Макрона
Президент Франции Эммануэль Макрон пытается добиться телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным ради спасения своей политической карьеры,... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T03:50:00+03:00
2026-02-05T03:50:00+03:00
в мире
франция
париж
россия
эммануэль макрон
владимир путин
илон маск
патриот
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068132407_0:0:1279:720_1920x0_80_0_0_d1462b3ff2702b92b8a5663d098bdbba.jpg
https://ria.ru/20260204/makron-2072321744.html
https://ria.ru/20260204/makron-2072073570.html
https://ria.ru/20260204/peskov-2072174260.html
франция
париж
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068132407_98:0:1235:853_1920x0_80_0_0_6db099c7d4f56cd05e43747ef372bf00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, париж, россия, эммануэль макрон, владимир путин, илон маск, патриот
В мире, Франция, Париж, Россия, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Илон Маск, Патриот
"Звоните Путину": во Франции жестко осадили Макрона

Филиппо: Макрон хочет спасти карьеру за счет улучшения отношений с Россией

© REUTERS / Philippe MagoniПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© REUTERS / Philippe Magoni
Президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон пытается добиться телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным ради спасения своей политической карьеры, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в эфире своего YouTube-канала.
"Реальность такова, что сейчас Макрон поссорился со всеми. И конфликт с (Американским предпринимателем. — Прим. ред.) Илоном Маском, и противостояние с непокорным парламентом ослабляют его позиции. А образ миротворца может помочь, так что самое время звонить Путину", — пояснил он.
Дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Дипломатический советник Макрона посетил Москву, сообщило Reuters
4 февраля, 21:58
По словам политика, Макрон сейчас старательно ищет тему, которая могла бы отвлечь французов от его скандального спора с Маском и упоминаний в файлах американского финансиста Джеффри Эпштейна.
"Франция должна расследовать связь между Макроном и Эпштейном вместо того, чтобы вторгаться в офисы Маска своими собственными органами правопорядка", — посетовал Филиппо.
Ранее Макрон заявил, что сейчас ведутся обсуждения на техническом уровне для подготовки к его контактам с российским лидером Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что Москва и Париж ведут определенные контакты на рабочем уровне, но они пока непримечательные. Он также уточнил, что предметных наметок по контактам лидеров двух стран пока нет.
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Эпштейн считал, что Макрону могут нравиться пощечины
4 февраля, 03:24
Во вторник отдел по борьбе с киберпреступностью прокуратуры Парижа проводит обыски во французских офисах социальной сети Х. Французские правоохранители также пригласили владельца Х Илона Маска и бывшего гендиректора соцсети Линду Яккарино для дачи показаний на фоне обысков.
В прошлое воскресенье РИА Новости, изучив новые документы, опубликованные минюстом США, обнаружило, что имя президента Франции Эммануэля Макрона более 200 раз встречается в десятках материалов по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, включаю личную переписку.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Песков ответил на вопрос о контактах Путина и Макрона
4 февраля, 13:12
 
В миреФранцияПарижРоссияЭммануэль МакронВладимир ПутинИлон МаскПатриот
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала