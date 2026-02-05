"Звоните Путину": во Франции жестко осадили Макрона

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон пытается добиться телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным ради спасения своей политической карьеры, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в эфире своего YouTube-канала.
"Реальность такова, что сейчас Макрон поссорился со всеми. И конфликт с (Американским предпринимателем. — Прим. ред.) Илоном Маском, и противостояние с непокорным парламентом ослабляют его позиции. А образ миротворца может помочь, так что самое время звонить Путину", — пояснил он.
По словам политика, Макрон сейчас старательно ищет тему, которая могла бы отвлечь французов от его скандального спора с Маском и упоминаний в файлах американского финансиста Джеффри Эпштейна.
"Франция должна расследовать связь между Макроном и Эпштейном вместо того, чтобы вторгаться в офисы Маска своими собственными органами правопорядка", — посетовал Филиппо.
Ранее Макрон заявил, что сейчас ведутся обсуждения на техническом уровне для подготовки к его контактам с российским лидером Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что Москва и Париж ведут определенные контакты на рабочем уровне, но они пока непримечательные. Он также уточнил, что предметных наметок по контактам лидеров двух стран пока нет.
Эпштейн считал, что Макрону могут нравиться пощечины
4 февраля, 03:24
Во вторник отдел по борьбе с киберпреступностью прокуратуры Парижа проводит обыски во французских офисах социальной сети Х. Французские правоохранители также пригласили владельца Х Илона Маска и бывшего гендиректора соцсети Линду Яккарино для дачи показаний на фоне обысков.
Песков ответил на вопрос о контактах Путина и Макрона
4 февраля, 13:12