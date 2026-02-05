Рейтинг@Mail.ru
У ЕС нет ресурсов на перевооружение, заявили в Совфеде - РИА Новости, 05.02.2026
13:56 05.02.2026
У ЕС нет ресурсов на перевооружение, заявили в Совфеде
россия, европа, сша, владимир джабаров, евросоюз, совет федерации рф, нато
Россия, Европа, США, Владимир Джабаров, Евросоюз, Совет Федерации РФ, НАТО
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Страны Евросоюза не обладают достаточными ресурсами для перевооружения, чтобы представлять угрозу для России, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Владимир Джабаров.
Ранее портал Euractiv сообщал, что власти стран Евросоюза и представители военно-промышленного комплекса (ВПК) испытывают трудности с координацией действий в рамках реализации плана по перевооружению. Американцы просили европейцев обеспечить собственную безопасность, что требует повышения производственных мощностей Европы и увеличения объемов производства, однако США при этом напоминают ЕС о необходимости продолжать закупать американское оружие, фактически лишая европейских производителей заказов и доходов.
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Другие страны не обязаны соблюдать санкции против России, заявили в ЕС
Вчера, 09:34
"Постоянно муссируется эта тема, что ЕС перевооружается. Все-таки, я думаю, немножко ситуация по-другому там стоит. Я не уверен, что у ЕС хватит ресурсов для того, чтобы перевооружиться настолько, чтобы стать реальной угрозой для нашей страны", - сказал Джабаров в ходе брифинга в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Он также полагает, что раскол, который намечается в Евросоюзе, "необратим, слишком много противоречий". Джабаров напомнил слова российского президента, когда впервые шёл вопрос о расширении НАТО, расширении Евросоюза - чем их больше будет, тем менее управляемой будут эти структуры.
"Так оно и получилось. Сколько оппонентов в том же Евросоюзе? И Венгрия, и Словакия, и ещё Чехия наметилась, ещё другие будут страны, я уверен", - сказал Джабаров.
Он также считает, что европейцы в целом не готовы к военным действиям против России.
"Ну, неужели вы думаете, что в Люксембурге при его сытой, спокойной жизни нужна война с Россией? Да никогда не поверю. Или Прибалтике. Она пошумит, пошумит, но как только будет реальное боевое действие, они сразу отойдут в сторону... Немцы - нация, которая умеет и воевать, и может принести какие-то жертвы, но я думаю, что те ресурсы, которыми сейчас обладает Германия, ей не позволят это сделать", - заключил сенатор.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
В Европе высмеяли регулярные санкции ЕС против России
Вчера, 02:50
 
Россия Европа США Владимир Джабаров Евросоюз Совет Федерации РФ НАТО
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
