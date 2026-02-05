У ЕС нет ресурсов на перевооружение, заявили в Совфеде

МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Страны Евросоюза не обладают достаточными ресурсами для перевооружения, чтобы представлять угрозу для России, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Владимир Джабаров.
Ранее портал Euractiv сообщал, что власти стран Евросоюза и представители военно-промышленного комплекса (ВПК) испытывают трудности с координацией действий в рамках реализации плана по перевооружению. Американцы просили европейцев обеспечить собственную безопасность, что требует повышения производственных мощностей Европы и увеличения объемов производства, однако США при этом напоминают ЕС о необходимости продолжать закупать американское оружие, фактически лишая европейских производителей заказов и доходов.
"Постоянно муссируется эта тема, что ЕС перевооружается. Все-таки, я думаю, немножко ситуация по-другому там стоит. Я не уверен, что у ЕС хватит ресурсов для того, чтобы перевооружиться настолько, чтобы стать реальной угрозой для нашей страны", - сказал Джабаров в ходе брифинга в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Он также полагает, что раскол, который намечается в Евросоюзе, "необратим, слишком много противоречий". Джабаров напомнил слова российского президента, когда впервые шёл вопрос о расширении НАТО, расширении Евросоюза - чем их больше будет, тем менее управляемой будут эти структуры.
Он также считает, что европейцы в целом не готовы к военным действиям против России.
"Ну, неужели вы думаете, что в Люксембурге при его сытой, спокойной жизни нужна война с Россией? Да никогда не поверю. Или Прибалтике. Она пошумит, пошумит, но как только будет реальное боевое действие, они сразу отойдут в сторону... Немцы - нация, которая умеет и воевать, и может принести какие-то жертвы, но я думаю, что те ресурсы, которыми сейчас обладает Германия, ей не позволят это сделать", - заключил сенатор.