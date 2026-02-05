Украине придется отказаться от территорий, считает президент Эстонии

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Украине в какой-то момент придется рассмотреть вопрос о временном отказе от территориальных претензий с целью урегулирования конфликта, заявил президент Эстонии Алар Карис.
"В какой-то момент придется найти баланс, стоит ли временно уступить какую-то часть земли, чтобы остановить эту войну", - заявил Карис в интервью телеканалу NBC, отвечая на вопрос о том, стоит ли Киеву отказаться от территорий с целью урегулирования. При этом он отметил, что решение остается за Украиной.
Владимир Зеленский 30 декабря 2025 года после встречи с американским президентом Дональдом Трампом уже отказывался от вывода ВСУ с территории Донбасса.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 23 января заявлял, что украинские вооруженные силы должны покинуть Донбасс, это является важным условием российской стороны. Помощник президента России Юрий Ушаков ранее назвал вывод украинских войск из Донбасса важной составной частью всего плана мирного урегулирования.
