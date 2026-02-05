Рейтинг@Mail.ru
Украине придется отказаться от территорий, считает президент Эстонии
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:36 05.02.2026
Украине придется отказаться от территорий, считает президент Эстонии
Украине придется отказаться от территорий, считает президент Эстонии - РИА Новости, 05.02.2026
Украине придется отказаться от территорий, считает президент Эстонии
Украине в какой-то момент придется рассмотреть вопрос о временном отказе от территориальных претензий с целью урегулирования конфликта, заявил президент Эстонии РИА Новости, 05.02.2026
Украине придется отказаться от территорий, считает президент Эстонии

Президент Эстонии Карис: Украине придется отказаться от территорий ради мира

Президент Эстонии Алар Карис
Президент Эстонии Алар Карис - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© AP Photo / Henry Nicholls
Президент Эстонии Алар Карис. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Украине в какой-то момент придется рассмотреть вопрос о временном отказе от территориальных претензий с целью урегулирования конфликта, заявил президент Эстонии Алар Карис.
«
"В какой-то момент придется найти баланс, стоит ли временно уступить какую-то часть земли, чтобы остановить эту войну", - заявил Карис в интервью телеканалу NBC, отвечая на вопрос о том, стоит ли Киеву отказаться от территорий с целью урегулирования. При этом он отметил, что решение остается за Украиной.
Как отмечала ранее газета Financial Times, США считают, что Киев должен покинуть Донбасс для урегулирования конфликта, однако Украина согласна обсуждать вопрос территорий только в случае получения гарантий безопасности со стороны Вашингтона.
Владимир Зеленский 30 декабря 2025 года после встречи с американским президентом Дональдом Трампом уже отказывался от вывода ВСУ с территории Донбасса.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 23 января заявлял, что украинские вооруженные силы должны покинуть Донбасс, это является важным условием российской стороны. Помощник президента России Юрий Ушаков ранее назвал вывод украинских войск из Донбасса важной составной частью всего плана мирного урегулирования.
Киев - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
"Просто изменим": в Киеве сделали громкое заявление о Донбассе
29 января, 02:54
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассУкраинаКиевАлар КарисВладимир ЗеленскийДональд ТрампВооруженные силы УкраиныЭстония
 
 
