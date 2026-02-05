На Карла III напали с требованием расследовать связи его брата с Эпштейном

ЛОНДОН, 5 фев - РИА Новости. На короля Великобритании Карла III в ходе визита в городок Дедхэм на востоке Англии накричали из толпы с требованием расследовать связи его брата, бывшего принца Эндрю, со скандально известным бизнесменом Джеффри Эпштейном.

Инцидент был показан телеканалом Sky News . Когда монарх приветствовал толпу, отгороженную от него барьером, один мужчина выкрикивал вопросы о скандале с Эпштейном

« "Карл, Карл! Вы оказываете давление на полицию, чтобы она начала расследование в отношении Эндрю?" - выкрикнул пожилой мужчина, снимая происходящее на свой мобильный телефон.

Король либо не расслышал вопрос, либо проигнорировал его, и прошел дальше. Полиция попросила мужчину отойти, после чего он ушел.

После этого один из присутствующих репортеров также выкрикнул вопрос об Эпштейне.

Эндрю в течение нескольких лет находится в центре скандала из-за связей с американским финансистом Эпштейном. В 2025 году король Карл III лишил своего брата всех титулов.