23:42 05.02.2026
На Карла III напали с требованием расследовать связи его брата с Эпштейном
На Карла III напали с требованием расследовать связи его брата с Эпштейном
На короля Великобритании Карла III в ходе визита в городок Дедхэм на востоке Англии накричали из толпы с требованием расследовать связи его брата, бывшего... РИА Новости, 05.02.2026
Король Великобритании Карл III
Король Великобритании Карл III. Архивное фото
ЛОНДОН, 5 фев - РИА Новости. На короля Великобритании Карла III в ходе визита в городок Дедхэм на востоке Англии накричали из толпы с требованием расследовать связи его брата, бывшего принца Эндрю, со скандально известным бизнесменом Джеффри Эпштейном.
Инцидент был показан телеканалом Sky News. Когда монарх приветствовал толпу, отгороженную от него барьером, один мужчина выкрикивал вопросы о скандале с Эпштейном.
Джеффри Эпштейн
СМИ: Эпштейн мог оказывать услуги Елизавете II
23 ноября 2025, 00:17
«
"Карл, Карл! Вы оказываете давление на полицию, чтобы она начала расследование в отношении Эндрю?" - выкрикнул пожилой мужчина, снимая происходящее на свой мобильный телефон.
Король либо не расслышал вопрос, либо проигнорировал его, и прошел дальше. Полиция попросила мужчину отойти, после чего он ушел.
После этого один из присутствующих репортеров также выкрикнул вопрос об Эпштейне.
Эндрю в течение нескольких лет находится в центре скандала из-за связей с американским финансистом Эпштейном. В 2025 году король Карл III лишил своего брата всех титулов.
Одна из последних партий файлов по делу Эпштейна содержит фотографии, на которых опальный принц склонился над неизвестной молодой женщиной, лежащей на полу. Как выяснили СМИ, помещение является нью-йоркским особняком Эпштейна.
Изображение сгенерировано ИИ
Что на самом деле скрывают файлы Эпштейна
4 февраля, 08:00
 
