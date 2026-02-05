Рейтинг@Mail.ru
16:25 05.02.2026
Генпрокурор Польши раскрыл новые детали по делу Эпштейна
Генпрокурор Польши раскрыл новые детали по делу Эпштейна
Двое польских граждан помогали скандально известному американскому финансисту Джеффри Эпштейну вербовать женщин для сексуальной эксплуатации, заявил журналистам
Генпрокурор Польши раскрыл новые детали по делу Эпштейна

Журек заявил, что двое польских граждан помогали Эпштейну вербовать женщин

© AP Photo / Jon ElswickДокументы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© AP Photo / Jon Elswick
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна. Архивное фото
ВАРШАВА, 5 фев - РИА Новости. Двое польских граждан помогали скандально известному американскому финансисту Джеффри Эпштейну вербовать женщин для сексуальной эксплуатации, заявил журналистам генеральный прокурор, министр юстиции республики Вальдемар Журек.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.
"Вокруг Эпштейна также были поляки. В его штабе, который руководил этими безобразными процедурами, были двое поляков – полька и поляк. Мы знаем эти фамилии", - сказал Журек.
Он отметил, что ни одна жертва еще не объявилась, но польские власти имеют информацию о том, что вербовка женщин проходила в том числе в Польше.
"Пока еще не объявилась ни одна жертва, но мы знаем, что множество этих лиц очень часто не могут проломить психический барьер, чтобы рассказать о ситуации, которая была даже давно. Но мы знаем, что вербовка женщин, может быть и несовершеннолетних, в Польше была", - сказал генпрокурор.
Он добавил, что хочет создать следственную группу по расследованию данных преступлений.
"Пока мы имеем дело с аналитической группой, но я хотел бы, чтобы также была создана следственная группа с такими полномочиями, какие имеет полиция, спецслужбы, прокуроры. Мы хотим обратиться в США по вопросу части документов, которые закрыты, которые не были представлены на интернет-сайтах", - сказал Журек.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о создании аналитической группы для изучения информации о сексуальной эксплуатации польских несовершеннолетних Эпштейном.
