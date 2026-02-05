Генпрокурор Польши раскрыл новые детали по делу Эпштейна

ВАРШАВА, 5 фев - РИА Новости. Двое польских граждан помогали скандально известному американскому финансисту Джеффри Эпштейну вербовать женщин для сексуальной эксплуатации, заявил журналистам генеральный прокурор, министр юстиции республики Вальдемар Журек.

В 2019 году Эпштейну США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.

"Вокруг Эпштейна также были поляки. В его штабе, который руководил этими безобразными процедурами, были двое поляков – полька и поляк. Мы знаем эти фамилии", - сказал Журек.

Он отметил, что ни одна жертва еще не объявилась, но польские власти имеют информацию о том, что вербовка женщин проходила в том числе в Польше

"Пока еще не объявилась ни одна жертва, но мы знаем, что множество этих лиц очень часто не могут проломить психический барьер, чтобы рассказать о ситуации, которая была даже давно. Но мы знаем, что вербовка женщин, может быть и несовершеннолетних, в Польше была", - сказал генпрокурор.

Он добавил, что хочет создать следственную группу по расследованию данных преступлений.

"Пока мы имеем дело с аналитической группой, но я хотел бы, чтобы также была создана следственная группа с такими полномочиями, какие имеет полиция, спецслужбы, прокуроры. Мы хотим обратиться в США по вопросу части документов, которые закрыты, которые не были представлены на интернет-сайтах", - сказал Журек.