Эпштейн имел прочные связи в Кремниевой долине, пишет NYT

ВАШИНГТОН, 5 фев – РИА Новости. Скандально известный американский финансист Джеффри Эпштейн имел обширные связи в Кремниевой долине и инвестировал в ряд известных технологических стартапов, сообщает в четверг газета Скандально известный американский финансист Джеффри Эпштейн имел обширные связи в Кремниевой долине и инвестировал в ряд известных технологических стартапов, сообщает в четверг газета New York Times со ссылкой на опубликованные минюстом США документы по его делу.

"Печально известный финансист регулярно обхаживал представителей техиндустрии не только из-за их престижа, но и ради доступа к перспективным компаниям… Документы показывают не только тесные связи Эпштейна с Кремниевой долиной, но и его способность получать доступ к выгодным сделкам и громким стартапам, некоторые из которых стали столпами современной техиндустрии", - пишет издание.

В частности, в 2014 году стартап Coinbase по купле-продаже биткойнов принял от него 3 миллиона долларов, при этом Эпштейн тогда уже был осужден по делу о сексуальном насилии, говорится в статье. С учетом превращения компании в одного из лидеров на рынке обмена криптовалют эта инвестиция принесла бы Эпштейну многомиллионную прибыль.

Эпштейн профинансировал еще ряд проектов в сфере криптовалют, свидетельствуют документы. Кроме того, финансист инвестировал 12 миллионов долларов в известную компанию Jawbone, производившую беспроводные наушники, фитнес-трекеры и другие гаджеты, однако в 2017 году та ликвидировалась, пишет газета.

Миллиардер Питер Тиль консультировал Эпштейна по вопросам вложения денег в Spotify и собственную компанию Тиля Palantir. Неизвестно, инвестировал ли в итоге тот в Palantir, но известно, что он вложил 40 миллионов долларов в другую компанию Тиля Valar Ventures, и по состоянию на лето прошлого года этот актив стоил 170 миллионов долларов.