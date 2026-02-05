Рейтинг@Mail.ru
Эпштейн имел прочные связи в Кремниевой долине, пишет NYT - РИА Новости, 05.02.2026
14:24 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/epshteyn-2072461869.html
Эпштейн имел прочные связи в Кремниевой долине, пишет NYT
Эпштейн имел прочные связи в Кремниевой долине, пишет NYT - РИА Новости, 05.02.2026
Эпштейн имел прочные связи в Кремниевой долине, пишет NYT
Скандально известный американский финансист Джеффри Эпштейн имел обширные связи в Кремниевой долине и инвестировал в ряд известных технологических стартапов,... РИА Новости, 05.02.2026
в мире, сша, джеффри эпштейн, билл гейтс, сергей брин, spacex
В мире, США, Джеффри Эпштейн, Билл Гейтс, Сергей Брин, SpaceX
Эпштейн имел прочные связи в Кремниевой долине, пишет NYT

NYT: Эпштейн финансировал известные стартапы в Кремниевой долине

© AP Photo / Jon ElswickДокументы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна
© AP Photo / Jon Elswick
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна
ВАШИНГТОН, 5 фев – РИА Новости. Скандально известный американский финансист Джеффри Эпштейн имел обширные связи в Кремниевой долине и инвестировал в ряд известных технологических стартапов, сообщает в четверг газета New York Times со ссылкой на опубликованные минюстом США документы по его делу.
"Печально известный финансист регулярно обхаживал представителей техиндустрии не только из-за их престижа, но и ради доступа к перспективным компаниям… Документы показывают не только тесные связи Эпштейна с Кремниевой долиной, но и его способность получать доступ к выгодным сделкам и громким стартапам, некоторые из которых стали столпами современной техиндустрии", - пишет издание.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Дмитриев ответил на слова Туска о связях Эпштейна с Россией
Вчера, 01:01
В частности, в 2014 году стартап Coinbase по купле-продаже биткойнов принял от него 3 миллиона долларов, при этом Эпштейн тогда уже был осужден по делу о сексуальном насилии, говорится в статье. С учетом превращения компании в одного из лидеров на рынке обмена криптовалют эта инвестиция принесла бы Эпштейну многомиллионную прибыль.
Эпштейн профинансировал еще ряд проектов в сфере криптовалют, свидетельствуют документы. Кроме того, финансист инвестировал 12 миллионов долларов в известную компанию Jawbone, производившую беспроводные наушники, фитнес-трекеры и другие гаджеты, однако в 2017 году та ликвидировалась, пишет газета.
Миллиардер Питер Тиль консультировал Эпштейна по вопросам вложения денег в Spotify и собственную компанию Тиля Palantir. Неизвестно, инвестировал ли в итоге тот в Palantir, но известно, что он вложил 40 миллионов долларов в другую компанию Тиля Valar Ventures, и по состоянию на лето прошлого года этот актив стоил 170 миллионов долларов.
В круг общения Эпштейна входили Билл Гейтс, Сергей Брин, сооснователь LinkedIn Рид Хоффман, говорится в статье. Из переписки следует, что у Эпштейна была возможность вложить средства и в SpaceX Илона Маска, однако неизвестно, сделал ли он это.
Прокуратура США опубликовала более 3,5 миллиона документов по делу Эпштейна. В 2019 году ему в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации; в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Эпштейн обсуждал организацию вечеринки с девушками для Илона Маска
Вчера, 05:32
 
