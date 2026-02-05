Рейтинг@Mail.ru
Создатель "виагры для женщин" пытался привлечь Эпштейна как инвестора - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:03 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/epshteyn-2072438229.html
Создатель "виагры для женщин" пытался привлечь Эпштейна как инвестора
Создатель "виагры для женщин" пытался привлечь Эпштейна как инвестора - РИА Новости, 05.02.2026
Создатель "виагры для женщин" пытался привлечь Эпштейна как инвестора
Нидерландский разработчик таблеток для повышения женского либидо Адриан Тёйтен в 2016 году пытался привлечь Джеффри Эпштейна в качестве инвестора для своей... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T13:03:00+03:00
2026-02-05T13:03:00+03:00
сша
нидерланды
джеффри эпштейн
гарвардский университет
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151340/75/1513407500_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_4709efb0884d25df14ed76ee1a973b78.jpg
https://ria.ru/20260205/dmitriev-2072342228.html
https://ria.ru/20260204/epshteyn-2072248802.html
https://ria.ru/20260204/makarevich-2072188503.html
сша
нидерланды
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151340/75/1513407500_512:249:2911:2048_1920x0_80_0_0_91899e8e09c41b40a0bf5ff49acec893.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, нидерланды, джеффри эпштейн, гарвардский университет, в мире
США, Нидерланды, Джеффри Эпштейн, Гарвардский университет, В мире
Создатель "виагры для женщин" пытался привлечь Эпштейна как инвестора

РИА Новости: Тейтен пытался привлечь Эпштейна к производству таблеток для либидо

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкТаблетки в руке
Таблетки в руке - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Таблетки в руке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГААГА, 5 фев - РИА Новости. Нидерландский разработчик таблеток для повышения женского либидо Адриан Тёйтен в 2016 году пытался привлечь Джеффри Эпштейна в качестве инвестора для своей разработки, однако попытки не увенчались успехом, выяснило РИА Новости, изучив опубликованные минюстом США данные.
Основатель и гендиректор компании Emotional Brain Адриан Тёйтен хотел вывести на рынок женский аналог виагры и разработал две версии препарата - Lybrido и Lybridos. Он связывался с Эпштейном, которого хотел привлечь в качестве инвестора, через Дональда Рубина, профессора статистики Гарвардского университета, входившего в научный консультативный совет компании Emotional Brain, и его ассистентку Лесли Грофф.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Дмитриев ответил на слова Туска о связях Эпштейна с Россией
Вчера, 01:01
"Сегодня утром я обменялся электронными письмами с генеральным директором EB, которого я знаю и с которым работаю около трех лет, Адрианом Тёйтеном. Он написал, что FDA (Управление по контролю за продуктами и лекарствами США - ред.) одобрило предложение EB о проведении дополнительных испытаний (лекарств - ред.). Адриан считает, что у них сейчас достаточно связей, но не хотели бы вы принять участие?" - обратился Рубин к Эпштейну в электронном письме от 7 декабря 2016 года.
Позднее основатель Emotional Brain отправил профессору Рубину презентацию о таблетках для повышения женского либидо, которую тот переслал Эпштейну.
В ответ на пересланное Рубином письмо Эпштейн написал: "Презентация очень плохая. Расскажу при встрече". Позднее Эпштейн написал Рубину, что не будет участвовать в проекте голландца.
"Все очень-очень бестолково. Извини, я не участвую, нет никаких реальных цифр", - говорится в письме Эпштейна.
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Информация об Украине в файлах Эпштейна поразила журналиста
4 февраля, 16:14
Компания Emotional Brain B.V. - это частная научно-исследовательская компания из Нидерландов, занимающаяся разработкой интеллектуальных программ и лекарственных средств, в том числе в области женского сексуального здоровья. В 2004 году компания разработала препараты для повышения сексуального желания у женщин - Lybrido и Lybridos. Несмотря на годы разработки и клинических исследований, эти лекарства так и не были официально одобрены и не вышли на коммерческий рынок.
Прокуратура США опубликовала более 3,5 миллиона документов по делу Эпштейна. В 2019 году ему в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации; в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.
Музыкант Андрей Макаревич* - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
В материалах по делу Эпштейна появилось имя Макаревича*
4 февраля, 13:45
 
СШАНидерландыДжеффри ЭпштейнГарвардский университетВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала