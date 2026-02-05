Создатель "виагры для женщин" пытался привлечь Эпштейна как инвестора

ГААГА, 5 фев - РИА Новости. Нидерландский разработчик таблеток для повышения женского либидо Адриан Тёйтен в 2016 году пытался привлечь Джеффри Эпштейна в качестве инвестора для своей разработки, однако попытки не увенчались успехом, выяснило РИА Новости, изучив опубликованные минюстом США данные.

Основатель и гендиректор компании Emotional Brain Адриан Тёйтен хотел вывести на рынок женский аналог виагры и разработал две версии препарата - Lybrido и Lybridos. Он связывался с Эпштейном , которого хотел привлечь в качестве инвестора, через Дональда Рубина, профессора статистики Гарвардского университета , входившего в научный консультативный совет компании Emotional Brain, и его ассистентку Лесли Грофф.

"Сегодня утром я обменялся электронными письмами с генеральным директором EB, которого я знаю и с которым работаю около трех лет, Адрианом Тёйтеном. Он написал, что FDA (Управление по контролю за продуктами и лекарствами США - ред.) одобрило предложение EB о проведении дополнительных испытаний (лекарств - ред.). Адриан считает, что у них сейчас достаточно связей, но не хотели бы вы принять участие?" - обратился Рубин к Эпштейну в электронном письме от 7 декабря 2016 года.

Позднее основатель Emotional Brain отправил профессору Рубину презентацию о таблетках для повышения женского либидо, которую тот переслал Эпштейну.

В ответ на пересланное Рубином письмо Эпштейн написал: "Презентация очень плохая. Расскажу при встрече". Позднее Эпштейн написал Рубину, что не будет участвовать в проекте голландца.

"Все очень-очень бестолково. Извини, я не участвую, нет никаких реальных цифр", - говорится в письме Эпштейна.

Компания Emotional Brain B.V. - это частная научно-исследовательская компания из Нидерландов , занимающаяся разработкой интеллектуальных программ и лекарственных средств, в том числе в области женского сексуального здоровья. В 2004 году компания разработала препараты для повышения сексуального желания у женщин - Lybrido и Lybridos. Несмотря на годы разработки и клинических исследований, эти лекарства так и не были официально одобрены и не вышли на коммерческий рынок.