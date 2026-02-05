Создатель "виагры для женщин" пытался привлечь Эпштейна как инвестора

ГААГА, 5 фев - РИА Новости. Нидерландский разработчик таблеток для повышения женского либидо Адриан Тёйтен в 2016 году пытался привлечь Джеффри Эпштейна в качестве инвестора для своей разработки, однако попытки не увенчались успехом, выяснило РИА Новости, изучив опубликованные минюстом США данные.
Основатель и гендиректор компании Emotional Brain Адриан Тёйтен хотел вывести на рынок женский аналог виагры и разработал две версии препарата - Lybrido и Lybridos. Он связывался с Эпштейном, которого хотел привлечь в качестве инвестора, через Дональда Рубина, профессора статистики Гарвардского университета, входившего в научный консультативный совет компании Emotional Brain, и его ассистентку Лесли Грофф.
"Сегодня утром я обменялся электронными письмами с генеральным директором EB, которого я знаю и с которым работаю около трех лет, Адрианом Тёйтеном. Он написал, что FDA (Управление по контролю за продуктами и лекарствами США - ред.) одобрило предложение EB о проведении дополнительных испытаний (лекарств - ред.). Адриан считает, что у них сейчас достаточно связей, но не хотели бы вы принять участие?" - обратился Рубин к Эпштейну в электронном письме от 7 декабря 2016 года.
Позднее основатель Emotional Brain отправил профессору Рубину презентацию о таблетках для повышения женского либидо, которую тот переслал Эпштейну.
В ответ на пересланное Рубином письмо Эпштейн написал: "Презентация очень плохая. Расскажу при встрече". Позднее Эпштейн написал Рубину, что не будет участвовать в проекте голландца.
"Все очень-очень бестолково. Извини, я не участвую, нет никаких реальных цифр", - говорится в письме Эпштейна.
Информация об Украине в файлах Эпштейна поразила журналиста
4 февраля, 16:14
Компания Emotional Brain B.V. - это частная научно-исследовательская компания из Нидерландов, занимающаяся разработкой интеллектуальных программ и лекарственных средств, в том числе в области женского сексуального здоровья. В 2004 году компания разработала препараты для повышения сексуального желания у женщин - Lybrido и Lybridos. Несмотря на годы разработки и клинических исследований, эти лекарства так и не были официально одобрены и не вышли на коммерческий рынок.
Прокуратура США опубликовала более 3,5 миллиона документов по делу Эпштейна. В 2019 году ему в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации; в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.
В материалах по делу Эпштейна появилось имя Макаревича*
4 февраля, 13:45