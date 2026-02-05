Рейтинг@Mail.ru
Эпштейн обсуждал организацию вечеринки с девушками для Илона Маска
05:32 05.02.2026
Эпштейн обсуждал организацию вечеринки с девушками для Илона Маска
Эпштейн обсуждал организацию вечеринки с девушками для Илона Маска
сша, джеффри эпштейн, илон маск
США, Джеффри Эпштейн, Илон Маск
Эпштейн обсуждал организацию вечеринки с девушками для Илона Маска

РИА Новости: Эпштейн обсуждал организацию вечеринки с девушками для Маска

© AP Photo / Jordan StraussИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© AP Photo / Jordan Strauss
Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Осужденный за секс-торговлю финансист Джеффри Эпштейн обсуждал организацию вечеринки с девушками для предпринимателя Илона Маска и его друзей, выяснило РИА Новости, изучив опубликованные файлы Минюста США.
Ранее РИА Новости сообщало, что Маск переписывался с Эпштейном на протяжении как минимум нескольких лет, хотя сам неоднократно это отрицал. Также в одной из переписок он обсуждал с Эпштейном детали планируемого визита на остров финансиста.
"Отлично! Скажи мне точно, что он хочет, я всё организую… Хотят ли они пойти в клуб-лаунж, и сколько девушек потребуется", - спрашивала Эпштейна девушка по имени Кира Д. в переписке о подготовке вечера для Маска 22 сентября 2012 года.
В ответ Эпштейн уточнял, сможет ли одна из девушек сделать массаж на вечеринке, а также сообщал, что Маск и его друзья планируют выйти около 11 вечера того же дня.
Спустя несколько дней после предполагаемой вечеринки одна из девушек писала Эпштейну, спрашивая его, говорил ли он с Маском о ней.
Ранее заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных файлов превысил 3,5 миллиона документов.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации; в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.
