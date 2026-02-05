https://ria.ru/20260205/epshteyn-2072357398.html
Эпштейн обсуждал организацию вечеринки с девушками для Илона Маска
Эпштейн обсуждал организацию вечеринки с девушками для Илона Маска - РИА Новости, 05.02.2026
Эпштейн обсуждал организацию вечеринки с девушками для Илона Маска
Осужденный за секс-торговлю финансист Джеффри Эпштейн обсуждал организацию вечеринки с девушками для предпринимателя Илона Маска и его друзей, выяснило РИА... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T05:32:00+03:00
2026-02-05T05:32:00+03:00
2026-02-05T05:32:00+03:00
сша
джеффри эпштейн
илон маск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051094516_0:88:2185:1317_1920x0_80_0_0_cad09ace264c76d559cff5f8dc100fe1.jpg
https://ria.ru/20260204/epshteyn-2072326976.html
https://ria.ru/20260204/mask-2072313157.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051094516_261:0:2185:1443_1920x0_80_0_0_138d844fe4ebff2d57898787f3e96bd6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, джеффри эпштейн, илон маск
США, Джеффри Эпштейн, Илон Маск
Эпштейн обсуждал организацию вечеринки с девушками для Илона Маска
РИА Новости: Эпштейн обсуждал организацию вечеринки с девушками для Маска
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Осужденный за секс-торговлю финансист Джеффри Эпштейн обсуждал организацию вечеринки с девушками для предпринимателя Илона Маска и его друзей, выяснило РИА Новости, изучив опубликованные файлы Минюста США.
Ранее РИА Новости сообщало, что Маск переписывался с Эпштейном
на протяжении как минимум нескольких лет, хотя сам неоднократно это отрицал. Также в одной из переписок он обсуждал с Эпштейном детали планируемого визита на остров финансиста.
"Отлично! Скажи мне точно, что он хочет, я всё организую… Хотят ли они пойти в клуб-лаунж, и сколько девушек потребуется", - спрашивала Эпштейна девушка по имени Кира Д. в переписке о подготовке вечера для Маска
22 сентября 2012 года.
В ответ Эпштейн уточнял, сможет ли одна из девушек сделать массаж на вечеринке, а также сообщал, что Маск и его друзья планируют выйти около 11 вечера того же дня.
Спустя несколько дней после предполагаемой вечеринки одна из девушек писала Эпштейну, спрашивая его, говорил ли он с Маском о ней.
Ранее заместитель генерального прокурора США
Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных файлов превысил 3,5 миллиона документов.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации; в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.