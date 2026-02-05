Эпштейн обсуждал организацию вечеринки с девушками для Илона Маска

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Осужденный за секс-торговлю финансист Джеффри Эпштейн обсуждал организацию вечеринки с девушками для предпринимателя Илона Маска и его друзей, выяснило РИА Новости, изучив опубликованные файлы Минюста США.

Ранее РИА Новости сообщало, что Маск переписывался с Эпштейном на протяжении как минимум нескольких лет, хотя сам неоднократно это отрицал. Также в одной из переписок он обсуждал с Эпштейном детали планируемого визита на остров финансиста.

"Отлично! Скажи мне точно, что он хочет, я всё организую… Хотят ли они пойти в клуб-лаунж, и сколько девушек потребуется", - спрашивала Эпштейна девушка по имени Кира Д. в переписке о подготовке вечера для Маска 22 сентября 2012 года.

В ответ Эпштейн уточнял, сможет ли одна из девушек сделать массаж на вечеринке, а также сообщал, что Маск и его друзья планируют выйти около 11 вечера того же дня.

Спустя несколько дней после предполагаемой вечеринки одна из девушек писала Эпштейну, спрашивая его, говорил ли он с Маском о ней.

Ранее заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных файлов превысил 3,5 миллиона документов.