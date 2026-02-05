СМИ выяснили, как Эпштейн хотел обойти финнадзор в США

БЕРЛИН, 5 фев - РИА Новости. Скандально известный бизнесмен Джеффри Эпштейн в 2009 году намеревался купить немецкий банк Sal. Oppenheim, чтобы вести бизнес в обход американских надзорных органов, пишет портал Tagesschau.
"Как показывают "файлы Эпштейна", финансист и осужденный за сексуальное насилие преступник в 2009 году намеревался приобрести немецкий частный банк Sal. Oppenheim. Его цель заключалась в создании собственного банка в Европе, чтобы вести бизнес в обход ненавистных ему американских надзорных органов", - пишет портал.
Tagesschau приводит фрагмент переписки финансиста, в которой тот критикует американские банки за предоставление властям США доступа к данным клиентов.
Из переписки Эпштейна следует, что он совместно с высокопоставленными сотрудниками банка JP Morgan пытался запустить процесс поглощения Sal. Oppenheim: новая структура могла бы предоставить клиентам максимальную конфиденциальность на американском банковском рынке и оградить их от финансового надзора в США.
По информации портала, Эпштейн был готов заплатить до 1,5 миллиарда долларов, а разместить главный офис хотел в Люксембурге, где у Sal. Oppenheim уже имелось представительство. Чтобы придать новому банку более респектабельный вид, он намеревался привлечь известных консультантов, среди которых фигурировал бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, покинувший свой пост в 2007 году.
Представитель Sal. Oppenheim 7 августа 2009 года направил электронное письмо одному из знакомых Эпштейна, сообщив, что переговоры уже ведутся с другим покупателем, а шансы на принятие оферты финансиста оцениваются менее чем в 20%. В итоге попытки Эпштейна провалились, и в октябре Deutsche Bank объявил о покупке Sal. Oppenheim за 1,3 миллиарда евро.
В 2009 году Sal. Oppenheim был крупнейшим частным банком Европы и во время финансового кризиса находился в крайне тяжелом положении.
Ранее заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных файлов превысил 3,5 миллиона документов.