СМИ выяснили, как Эпштейн хотел обойти финнадзор в США

Из переписки Эпштейна следует, что он совместно с высокопоставленными сотрудниками банка JP Morgan пытался запустить процесс поглощения Sal. Oppenheim: новая структура могла бы предоставить клиентам максимальную конфиденциальность на американском банковском рынке и оградить их от финансового надзора в США.