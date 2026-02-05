Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали, сколько Эпштейн платил ученому за поиск экстрасенсов - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:26 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/epshtejn-2072561173.html
СМИ узнали, сколько Эпштейн платил ученому за поиск экстрасенсов
СМИ узнали, сколько Эпштейн платил ученому за поиск экстрасенсов - РИА Новости, 05.02.2026
СМИ узнали, сколько Эпштейн платил ученому за поиск экстрасенсов
Скандально известный бизнесмен Джеффри Эпштейн платил десятки тысяч долларов ученому из Гонконга, чтобы он искал для него людей с необычными способностями,... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T20:26:00+03:00
2026-02-05T20:26:00+03:00
в мире
сша
манхэттен
нью-йорк (город)
джеффри эпштейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155737/56/1557375620_0:305:2000:1430_1920x0_80_0_0_2ed054bb4e4b44e05d49ab84e84e8c0a.jpg
https://ria.ru/20260204/epshteyn-2072239568.html
https://ria.ru/20260203/epshteyn-2072041911.html
https://ria.ru/20260204/epshteyn-2072053268.html
сша
манхэттен
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155737/56/1557375620_0:117:2000:1617_1920x0_80_0_0_6436dc55075bcb82af4584230b05ee75.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, манхэттен, нью-йорк (город), джеффри эпштейн
В мире, США, Манхэттен, Нью-Йорк (город), Джеффри Эпштейн
СМИ узнали, сколько Эпштейн платил ученому за поиск экстрасенсов

SCMP: Эпштейн платил ученому десятки тысяч долларов за поиск экстрасенсов

© AP Photo / New York State Sex Offender RegistryЗаключенный Джеффри Эпштейн
Заключенный Джеффри Эпштейн - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© AP Photo / New York State Sex Offender Registry
Заключенный Джеффри Эпштейн. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Скандально известный бизнесмен Джеффри Эпштейн платил десятки тысяч долларов ученому из Гонконга, чтобы он искал для него людей с необычными способностями, такими как чтение мыслей и другие "экстрасенсорные виды деятельности", сообщает гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).
Согласно данным газеты, среди трех миллионов страниц документальных свидетельств по делу Эпштейна, опубликованных в конце января министерством юстиции США, более тысячи были связаны с перепиской с ученым, который ранее работал в Гонконгском политехническом университете.
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Минюст США удалил несколько тысяч документов по делу Эпштейна
4 февраля, 15:48
"Согласно документам, сотрудничество ученого с Эпштейном началось в 2011 году, когда он получил как минимум 20 тысяч долларов США для исследовательского проекта, связанного с искусственным интеллектом... Обмен электронными письмами также указывает на то, что Эпштейн стал интересоваться стремлением ученого найти людей с так называемыми специальными способностями, такими как чтение мыслей и другие "экстрасенсорные виды деятельности", - сообщает SCMP.
Как отмечает газета, обнародованные документы также раскрыли факт, что между ученым и Эпштейном были хорошие взаимоотношения, они несколько раз встречались лично в резиденции финансиста в Манхэттене.
Эпштейн неоднократно проявлял интерес к научному преследованию "человеческого потенциала" и выявлению людей, утверждающих о наличии "особых способностей", расценивая это как "отличный ребрендинг" для острова, на котором устраивались вечеринки, отмечает SCMP.
Газета не раскрывает имени ученого, который сотрудничал с Эпштейном.
Ирина Шейк на Victoria's Secret Fashion Show - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Эпштейн пытался организовать встречу с Ириной Шейк в День святого Валентина
3 февраля, 20:46
В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. По информации прокуратуры, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Ранее заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных файлов превысил 3,5 миллиона документов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Что на самом деле скрывают файлы Эпштейна
4 февраля, 08:00
 
В миреСШАМанхэттенНью-Йорк (город)Джеффри Эпштейн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала