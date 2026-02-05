СМИ узнали, сколько Эпштейн платил ученому за поиск экстрасенсов

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Скандально известный бизнесмен Джеффри Эпштейн платил десятки тысяч долларов ученому из Гонконга, чтобы он искал для него людей с необычными способностями, такими как чтение мыслей и другие "экстрасенсорные виды деятельности", сообщает гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).
Согласно данным газеты, среди трех миллионов страниц документальных свидетельств по делу Эпштейна, опубликованных в конце января министерством юстиции США, более тысячи были связаны с перепиской с ученым, который ранее работал в Гонконгском политехническом университете.
Минюст США удалил несколько тысяч документов по делу Эпштейна
4 февраля, 15:48
"Согласно документам, сотрудничество ученого с Эпштейном началось в 2011 году, когда он получил как минимум 20 тысяч долларов США для исследовательского проекта, связанного с искусственным интеллектом... Обмен электронными письмами также указывает на то, что Эпштейн стал интересоваться стремлением ученого найти людей с так называемыми специальными способностями, такими как чтение мыслей и другие "экстрасенсорные виды деятельности", - сообщает SCMP.
Как отмечает газета, обнародованные документы также раскрыли факт, что между ученым и Эпштейном были хорошие взаимоотношения, они несколько раз встречались лично в резиденции финансиста в Манхэттене.
Эпштейн неоднократно проявлял интерес к научному преследованию "человеческого потенциала" и выявлению людей, утверждающих о наличии "особых способностей", расценивая это как "отличный ребрендинг" для острова, на котором устраивались вечеринки, отмечает SCMP.
Газета не раскрывает имени ученого, который сотрудничал с Эпштейном.
В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. По информации прокуратуры, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Ранее заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных файлов превысил 3,5 миллиона документов.
Что на самом деле скрывают файлы Эпштейна
4 февраля, 08:00