СМИ узнали, сколько Эпштейн платил ученому за поиск экстрасенсов

Эпштейн неоднократно проявлял интерес к научному преследованию "человеческого потенциала" и выявлению людей, утверждающих о наличии "особых способностей", расценивая это как "отличный ребрендинг" для острова, на котором устраивались вечеринки, отмечает SCMP.

В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.