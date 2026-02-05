Рейтинг@Mail.ru
Эксперт спрогнозировал рост российской экономики в 2026 году - РИА Новости, 05.02.2026
02:10 05.02.2026
Эксперт спрогнозировал рост российской экономики в 2026 году
Эксперт спрогнозировал рост российской экономики в 2026 году - РИА Новости, 05.02.2026
Эксперт спрогнозировал рост российской экономики в 2026 году
Российская экономика по итогам текущего года вырастет на 1%, выразил мнение в интервью РИА Новости директор Института экономики (ИЭ) РАН Михаил Головнин. РИА Новости, 05.02.2026
2026
экономика, россия, михаил головнин, всемирный банк, российская академия наук
Экономика, Россия, Михаил Головнин, Всемирный банк, Российская академия наук
Эксперт спрогнозировал рост российской экономики в 2026 году

РИА Новости: экономика России в 2026 году вырастет на 1%

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Российские рубли. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Российская экономика по итогам текущего года вырастет на 1%, выразил мнение в интервью РИА Новости директор Института экономики (ИЭ) РАН Михаил Головнин.
"У нас есть прогноз министерства экономического развития, опубликованный в сентябре прошлого года, в нем заложен прирост ВВП в этом году на 1,3% в базовом варианте и на 0,8% - в консервативном. В январе уже этого года ряд международных организаций, в том числе Международный валютный фонд и Всемирный банк, оценили прирост российского ВВП на 0,8% в этом году. Я бы назвал цифру несколько больше, где-то на 1%", - отметил экономист.
Для сравнения, Банк России ожидает, что в 2026 году темп роста ВВП будет находиться в диапазоне 0,5-1,5% на фоне умеренного расширения потребительского и инвестиционного спроса. Также регулятор ожидает, что экономика России в первом полугодии 2026 года выйдет из состояния перегрева.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
ВВП России вырос на один процент в 2025 году, заявил Путин
ЭкономикаРоссияМихаил ГоловнинВсемирный банкРоссийская академия наук
 
 
