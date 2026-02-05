Тема ДСНВ упоминалась в разговоре Путина и Си Цзиньпина, заявил Песков

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Тема ДСНВ упоминалась в разговоре президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина с точки зрения отрицательных последствий для международной системы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Путин и Си Цзиньпин 4 февраля провели разговор в формате видеоконференции.
"Вчера действительно эта тема упоминалась с точки зрения отрицательных последствий для международной системы контроля за ядерными вооружениями и стратстабильностью", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, в каком контексте Путин и Си Цзиньпин обсуждали вопрос ДСНВ.
Срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ) истекает в четверг. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что после истечения срока договора РФ готова продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с документом. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение президента РФ Владимира Путина по ДСНВ хорошей идеей, сообщал ряд СМИ.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3)
29 декабря 2025, 15:32