Юрист предупредил об обманных схемах при списании долгов

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Чем грозит списание долгов через процедуру банкротства, которое предлагают гражданам недобросовестные юристы, рассказал агентству "Прайм" руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
«
"Рынок личного банкротства переполнен предложениями, но за обещаниями "списать все за копейки" часто скрываются обманные схемы”, — объяснил он.
Как правило, такие “специалисты” предлагают должникам вывести имущество на третьих лиц, чтобы его сохранить. Но на практике такие сделки могут быть оспорены финансовым управляющим. Кроме того, далеко не факт, что выведенное вам вернут, указал юрист.
Такие схемы несут риски потери имущества и требуют дополнительных платежей, о которых сразу не предупреждают. Суммы в рамках судебного банкротства достигают 150 тысяч рублей в месяц, при этом никто не гарантирует полного освобождения от долгов, предупредил Хаминский.
Юрист раскрыла, могут ли арестовать пенсию за долги
3 декабря 2025, 02:17