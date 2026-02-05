Юрист предупредил об обманных схемах при списании долгов

"Рынок личного банкротства переполнен предложениями, но за обещаниями "списать все за копейки" часто скрываются обманные схемы”, — объяснил он.

Как правило, такие “специалисты” предлагают должникам вывести имущество на третьих лиц, чтобы его сохранить. Но на практике такие сделки могут быть оспорены финансовым управляющим. Кроме того, далеко не факт, что выведенное вам вернут, указал юрист.