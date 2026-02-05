Рейтинг@Mail.ru
Юрист предупредил об обманных схемах при списании долгов - РИА Новости, 05.02.2026
03:18 05.02.2026
Юрист предупредил об обманных схемах при списании долгов
Юрист предупредил об обманных схемах при списании долгов - РИА Новости, 05.02.2026
Юрист предупредил об обманных схемах при списании долгов
Чем грозит списание долгов через процедуру банкротства, которое предлагают гражданам недобросовестные юристы, рассказал агентству "Прайм" руководитель Центра... РИА Новости, 05.02.2026
александр хаминский
москва
московская область (подмосковье)
общество
долги
москва
московская область (подмосковье)
Новости
александр хаминский, москва, московская область (подмосковье), общество, долги
Александр Хаминский, Москва, Московская область (Подмосковье), Общество, Долги
Юрист предупредил об обманных схемах при списании долгов

Юрист Хаминский: за предложениями списать долги часто кроются обманные схемы

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Чем грозит списание долгов через процедуру банкротства, которое предлагают гражданам недобросовестные юристы, рассказал агентству "Прайм" руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
«

"Рынок личного банкротства переполнен предложениями, но за обещаниями "списать все за копейки" часто скрываются обманные схемы”, — объяснил он.

Как правило, такие “специалисты” предлагают должникам вывести имущество на третьих лиц, чтобы его сохранить. Но на практике такие сделки могут быть оспорены финансовым управляющим. Кроме того, далеко не факт, что выведенное вам вернут, указал юрист.
Такие схемы несут риски потери имущества и требуют дополнительных платежей, о которых сразу не предупреждают. Суммы в рамках судебного банкротства достигают 150 тысяч рублей в месяц, при этом никто не гарантирует полного освобождения от долгов, предупредил Хаминский.
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Юрист раскрыла, могут ли арестовать пенсию за долги
3 декабря 2025, 02:17
 
Александр ХаминскийМоскваМосковская область (Подмосковье)ОбществоДолги
 
 
