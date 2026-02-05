Вышедший из колонии бизнесмен Батурин остался должен 23,1 миллиона рублей

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Вышедший на свободу из колонии бизнесмен Виктор Батурин, брат вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной, задолжал 23,1 миллиона рублей, долг еще на 22,4 миллиона рублей с него так и не смогли взыскать, следует из материалов приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

В материалах указано, что в отношении Батурина с 2018 года было возбуждено 32 исполнительных производства. Одни из последних были возбуждены в течение 2025 года и в январе 2026 года. При этом часть исполнительных производств о взыскании с Батурина более 22,4 миллиона рублей долга была прекращена в 2024 и 2025 годах по причине признания его банкротом.

Вместе с тем приставы Калмыкии Подмосковья продолжают взыскивать с него более 23,1 миллиона рублей, в том числе уголовный штраф в 500 тысяч рублей и 22,5 миллиона рублей неуплаченных налогов.

Адвокат Батурина Игорь Шабанов в середине января сообщил РИА Новости, что бизнесмен вышел из колонии и находится на свободе.

Батурин в 1999–2005 годах был первым вице-президентом ЗАО " Интеко ". В 2006 году Елена Батурина, которой тогда принадлежало ЗАО, объявила, что ее брат оставил пост вице-президента компании и не имеет права ее представлять.

В 2013 году Гагаринский суд Москвы приговорил Батурина к семи годам колонии общего режима и штрафу в 700 тысяч рублей. Он был признан виновным в мошенничестве с векселями компании "Интеко".

Батурин отбывал наказание в Калмыкии. В январе 2016 года Верховный суд Калмыкии смягчил не отбытую Батуриным часть наказания и заменил ее штрафом в 300 тысяч рублей, после чего тот освободился из колонии.

Симоновский суд Москвы в ноябре 2023 года приговорил Батурина к шести годам колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей по делу о мошенничестве. Уголовное дело против него возбудили по заявлению Елены Батуриной.