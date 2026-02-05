Рейтинг@Mail.ru
Вышедший из колонии бизнесмен Батурин остался должен 23,1 миллиона рублей - РИА Новости, 05.02.2026
07:54 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/dolg-2072362800.html
Вышедший из колонии бизнесмен Батурин остался должен 23,1 миллиона рублей
Вышедший из колонии бизнесмен Батурин остался должен 23,1 миллиона рублей - РИА Новости, 05.02.2026
Вышедший из колонии бизнесмен Батурин остался должен 23,1 миллиона рублей
Вышедший на свободу из колонии бизнесмен Виктор Батурин, брат вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной, задолжал 23,1 миллиона рублей, долг еще на... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T07:54:00+03:00
2026-02-05T07:54:00+03:00
происшествия
республика калмыкия
москва
московская область (подмосковье)
елена батурина
игорь шабанов
интеко
республика калмыкия
москва
московская область (подмосковье)
происшествия, республика калмыкия, москва, московская область (подмосковье), елена батурина, игорь шабанов, интеко
Происшествия, Республика Калмыкия, Москва, Московская область (Подмосковье), Елена Батурина, Игорь Шабанов, Интеко
Вышедший из колонии бизнесмен Батурин остался должен 23,1 миллиона рублей

РИА Новости: вышедший из колонии Батурин остался должен 23,1 миллиона рублей

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаседание по делу В.Батурина в Гагаринском суде Москвы
Заседание по делу В.Батурина в Гагаринском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Заседание по делу В.Батурина в Гагаринском суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Вышедший на свободу из колонии бизнесмен Виктор Батурин, брат вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной, задолжал 23,1 миллиона рублей, долг еще на 22,4 миллиона рублей с него так и не смогли взыскать, следует из материалов приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В материалах указано, что в отношении Батурина с 2018 года было возбуждено 32 исполнительных производства. Одни из последних были возбуждены в течение 2025 года и в январе 2026 года. При этом часть исполнительных производств о взыскании с Батурина более 22,4 миллиона рублей долга была прекращена в 2024 и 2025 годах по причине признания его банкротом.
Вместе с тем приставы Калмыкии и Подмосковья продолжают взыскивать с него более 23,1 миллиона рублей, в том числе уголовный штраф в 500 тысяч рублей и 22,5 миллиона рублей неуплаченных налогов.
Адвокат Батурина Игорь Шабанов в середине января сообщил РИА Новости, что бизнесмен вышел из колонии и находится на свободе.
Батурин в 1999–2005 годах был первым вице-президентом ЗАО "Интеко". В 2006 году Елена Батурина, которой тогда принадлежало ЗАО, объявила, что ее брат оставил пост вице-президента компании и не имеет права ее представлять.
В 2013 году Гагаринский суд Москвы приговорил Батурина к семи годам колонии общего режима и штрафу в 700 тысяч рублей. Он был признан виновным в мошенничестве с векселями компании "Интеко".
Батурин отбывал наказание в Калмыкии. В январе 2016 года Верховный суд Калмыкии смягчил не отбытую Батуриным часть наказания и заменил ее штрафом в 300 тысяч рублей, после чего тот освободился из колонии.
Симоновский суд Москвы в ноябре 2023 года приговорил Батурина к шести годам колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей по делу о мошенничестве. Уголовное дело против него возбудили по заявлению Елены Батуриной.
По словам адвокатов, она назвала поддельным приложение к мировому соглашению об урегулировании спора с Батуриным, который рассматривался в суде австрийского города Инсбрука. Речь идет о компенсации Батурину за пакет акций девелоперской компании "Интеко" стоимостью свыше 500 миллионов.
ПроисшествияРеспублика КалмыкияМоскваМосковская область (Подмосковье)Елена БатуринаИгорь ШабановИнтеко
 
 
