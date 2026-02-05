Репутация Давоса запятнана из-за скандала с Эпштейном, заявил Дмитриев

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Репутация Всемирного экономического форума в Давосе (ВЭФ) сильно запятнана на фоне скандала с американским финансистом Джеффри Эпштейном, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Так глава РФПИ прокомментировал публикацию в X о том, что ВЭФ начал расследование в отношении своего президента Бёрге Бренде для выяснения его отношения к Эпштейну. Ранее Берге на фоне упоминаний его имени в новых документах по делу скандально известного финансиста признал, что встречался с ним в формальной обстановке, но заявил, что не знал о его криминальных делах.
Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли.