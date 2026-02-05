Рейтинг@Mail.ru
Репутация Давоса запятнана из-за скандала с Эпштейном, заявил Дмитриев - РИА Новости, 05.02.2026
22:37 05.02.2026 (обновлено: 22:39 05.02.2026)
Репутация Давоса запятнана из-за скандала с Эпштейном, заявил Дмитриев
Репутация Давоса запятнана из-за скандала с Эпштейном, заявил Дмитриев - РИА Новости, 05.02.2026
Репутация Давоса запятнана из-за скандала с Эпштейном, заявил Дмитриев
Репутация Всемирного экономического форума в Давосе (ВЭФ) сильно запятнана на фоне скандала с американским финансистом Джеффри Эпштейном, заявил глава РФПИ,... РИА Новости, 05.02.2026
давос, россия, сша, джеффри эпштейн, кирилл дмитриев, берге бренде, российский фонд прямых инвестиций
Давос, Россия, США, Джеффри Эпштейн, Кирилл Дмитриев, Берге Бренде, Российский фонд прямых инвестиций
Репутация Давоса запятнана из-за скандала с Эпштейном, заявил Дмитриев

Дмитриев заявил, что репутация ВЭФ сильно запятнана из-за скандала с Эпштейном

© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины | Эмблема Всемирного экономического форума в Давосе
Эмблема Всемирного экономического форума в Давосе - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
Перейти в медиабанк
Эмблема Всемирного экономического форума в Давосе. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Репутация Всемирного экономического форума в Давосе (ВЭФ) сильно запятнана на фоне скандала с американским финансистом Джеффри Эпштейном, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
«

"Репутация Давоса сильно запятнана. Все хорошие люди с ВЭФ должны вместо этого перейти на Петербургский международный экономический форум. ВЭФ может оставаться сосредоточенным на обсуждении наследия Эпштейна и уроков, извлеченных из его процесса построения связей", - написал Дмитриев в соцсети X.

Так глава РФПИ прокомментировал публикацию в X о том, что ВЭФ начал расследование в отношении своего президента Бёрге Бренде для выяснения его отношения к Эпштейну. Ранее Берге на фоне упоминаний его имени в новых документах по делу скандально известного финансиста признал, что встречался с ним в формальной обстановке, но заявил, что не знал о его криминальных делах.
Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Дмитриев ответил на слова Туска о связях Эпштейна с Россией
Вчера, 01:01
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
