Дмитриев ответил на слова Туска о связях Эпштейна с Россией

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в ответ на слова премьера Польши Дональда Туска о связях Джеффри Эпштейна с Россией предложил расследовать возможные родственные связи Туска и скандального американского финансиста.

Таким образом он отреагировал на недавние слова Туска о том, что Эпштейн якобы мог быть "российским шпионом".

В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации; в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.