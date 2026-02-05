Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев ответил на слова Туска о связях Эпштейна с Россией - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:01 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/dmitriev-2072342228.html
Дмитриев ответил на слова Туска о связях Эпштейна с Россией
Дмитриев ответил на слова Туска о связях Эпштейна с Россией - РИА Новости, 05.02.2026
Дмитриев ответил на слова Туска о связях Эпштейна с Россией
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в ответ на слова премьера Польши Дональда Туска о связях Джеффри Эпштейна с Россией предложил расследовать возможные родственные... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T01:01:00+03:00
2026-02-05T01:01:00+03:00
россия
польша
сша
джеффри эпштейн
дональд туск
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/17/2001157827_234:216:3065:1809_1920x0_80_0_0_e363ace51d4f6de23f1e9b06266b8424.jpg
https://ria.ru/20260205/dmitriev-2072341595.html
https://ria.ru/20260203/epshteyn-2071824856.html
россия
польша
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/17/2001157827_324:0:3055:2048_1920x0_80_0_0_429102c40c433ebfe3ad117300fbb86e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, польша, сша, джеффри эпштейн, дональд туск, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций
Россия, Польша, США, Джеффри Эпштейн, Дональд Туск, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций
Дмитриев ответил на слова Туска о связях Эпштейна с Россией

Дмитриев в ответ на обвинения Туска предложил проверить его родство с Эпштейном

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в ответ на слова премьера Польши Дональда Туска о связях Джеффри Эпштейна с Россией предложил расследовать возможные родственные связи Туска и скандального американского финансиста.
"России следует начать расследование, чтобы выяснить, является ли премьер-министр Польши Туск тайным братом или сыном Эпштейна. Разве они не похожи?", - написал Дмитриев в соцсети Х.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Дмитриев раскритиковал медиа, лгущие о связях Эпштейна с Россией
00:51
Таким образом он отреагировал на недавние слова Туска о том, что Эпштейн якобы мог быть "российским шпионом".
Ранее заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных файлов превысил 3,5 миллиона документов.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации; в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Эпштейн в 2018 году пытался обновить визу в Россию
3 февраля, 01:20
 
РоссияПольшаСШАДжеффри ЭпштейнДональд ТускКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала