Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев раскритиковал медиа, лгущие о связях Эпштейна с Россией - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:51 05.02.2026 (обновлено: 01:57 05.02.2026)
https://ria.ru/20260205/dmitriev-2072341595.html
Дмитриев раскритиковал медиа, лгущие о связях Эпштейна с Россией
Дмитриев раскритиковал медиа, лгущие о связях Эпштейна с Россией - РИА Новости, 05.02.2026
Дмитриев раскритиковал медиа, лгущие о связях Эпштейна с Россией
Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что ряд медиа и... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T00:51:00+03:00
2026-02-05T01:57:00+03:00
технологии
россия
сша
нью-йорк (город)
джеффри эпштейн
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010707740_0:166:2287:1452_1920x0_80_0_0_602498c12a8e4faa237ac72631dba7cc.jpg
https://ria.ru/20260203/epshteyn-2071824856.html
https://ria.ru/20260202/epshteyn-2071729814.html
россия
сша
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010707740_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e058c017f0fcf44cefb0116434c05ed6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, сша, нью-йорк (город), джеффри эпштейн, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций
Технологии, Россия, США, Нью-Йорк (город), Джеффри Эпштейн, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций
Дмитриев раскритиковал медиа, лгущие о связях Эпштейна с Россией

Дмитриев: лгущие о связях Эпштейна с РФ пытаются спасти развращенных либералов

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что ряд медиа и политиков сами разоблачают себя перед общественностью в попытках "спасти развращенную либеральную клику" тем, что распространяют ложь о якобы связях скандального американского финансиста Джеффри Эпштейна с Россией.
"Отслеживайте журналистов, экспертов, политиков и представителей СМИ из "глубинного государства", которые отчаянно пытаются спасти развращенную либеральную клику, продвигая ложную версию о связях Эпштейна с Россией. Они сами себя разоблачают с помощью этой хорошо скоординированной фальсификации", - написал Дмитриев в соцсети Х.
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Эпштейн в 2018 году пытался обновить визу в Россию
3 февраля, 01:20
Ранее Дмитриев писал, что "сатанинская клика Эпштейна извлекла выгоду из переворота на Украине".
Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш объявил 30 января о завершении опубликования материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними для их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре для вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 годы он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
"Они признают". На Западе сделали резкое заявление об Эпштейне и России
2 февраля, 15:00
 
ТехнологииРоссияСШАНью-Йорк (город)Джеффри ЭпштейнКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала