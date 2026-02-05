МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что ряд медиа и политиков сами разоблачают себя перед общественностью в попытках "спасти развращенную либеральную клику" тем, что распространяют ложь о якобы связях скандального американского финансиста Джеффри Эпштейна с Россией.
"Отслеживайте журналистов, экспертов, политиков и представителей СМИ из "глубинного государства", которые отчаянно пытаются спасти развращенную либеральную клику, продвигая ложную версию о связях Эпштейна с Россией. Они сами себя разоблачают с помощью этой хорошо скоординированной фальсификации", - написал Дмитриев в соцсети Х.
Ранее Дмитриев писал, что "сатанинская клика Эпштейна извлекла выгоду из переворота на Украине".
Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш объявил 30 января о завершении опубликования материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними для их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре для вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 годы он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.