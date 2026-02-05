МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что ряд медиа и политиков сами разоблачают себя перед общественностью в попытках "спасти развращенную либеральную клику" тем, что распространяют ложь о якобы связях скандального американского финансиста Джеффри Эпштейна с Россией.