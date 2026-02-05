Убивший сожительницу житель Дагестана назвал мотив преступления

МАХАЧКАЛА, 5 фев - РИА Новости. Житель Дагестана, который подозревается в убийстве сожительницы, заявил, что потерпевшая "повела себя с ним холодно", и у него случился приступ ревности, сообщила объединенная пресс-служба судов республики.

Ранее в МВД Дагестана сообщили о задержании 31-летнего уроженца Казбековского района , который, по данным следствия, 14 декабря прошлого года в селе Красный Восход на почве ревности задушил свою 35-летнюю сожительницу. По данным МВД республики, они состояли "в религиозном браке", который не был зарегистрирован юридически. Затем он погрузил тело в машину, вывез в Тарумовский район и похоронил на сельской окраине. У погибшей осталось четверо детей, младшему из которых, их общему ребенку, семь месяцев.

Как сообщили в пресс-службе судов республики, в Кизлярский районный суд поступило ходатайство следствия об избрании подозреваемому меры пресечения. Согласно поступившему в суд материалу, подозреваемый приехал в дом, где проживала 35-летняя потерпевшая с их общим ребенком и детьми от другого брака. Вскоре между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина задушил потерпевшую, затем увез тело на окраину села имени М. Горького Тарумовского района, где омыл его в канале, обернул в простыню, взятую из дома жертвы, и закопал.

"Спустя семь недель мужчина решил явиться с повинной в следственный орган с сообщением о содеянном. Подозреваемый, ссылаясь на то, что убийство произошло на почве приступа ревности, пояснил, что потерпевшая повела себя с ним холодно и по одной из брошенных ею фраз он решил, что та ему изменяет", - говорится в сообщении.