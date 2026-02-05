Рейтинг@Mail.ru
Убивший сожительницу житель Дагестана назвал мотив преступления - РИА Новости, 05.02.2026
00:28 05.02.2026
Убивший сожительницу житель Дагестана назвал мотив преступления
Убивший сожительницу житель Дагестана назвал мотив преступления
Убивший сожительницу житель Дагестана назвал мотив преступления

Убивший сожительницу житель Дагестана заявил, что та повела себя с ним холодно

© Фемида Дагестана/TelegramЖитель Дагестана, подозреваемый в убийстве сожительницы
Житель Дагестана, подозреваемый в убийстве сожительницы. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 5 фев - РИА Новости. Житель Дагестана, который подозревается в убийстве сожительницы, заявил, что потерпевшая "повела себя с ним холодно", и у него случился приступ ревности, сообщила объединенная пресс-служба судов республики.
Ранее в МВД Дагестана сообщили о задержании 31-летнего уроженца Казбековского района, который, по данным следствия, 14 декабря прошлого года в селе Красный Восход на почве ревности задушил свою 35-летнюю сожительницу. По данным МВД республики, они состояли "в религиозном браке", который не был зарегистрирован юридически. Затем он погрузил тело в машину, вывез в Тарумовский район и похоронил на сельской окраине. У погибшей осталось четверо детей, младшему из которых, их общему ребенку, семь месяцев.
Работа СК РФ на месте обнаружения тела водителя такси вблизи улицы Большой Филевской в Москве - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
СК возбудил дело после убийства таксиста, тело которого нашли в Москве
Вчера, 12:59
Как сообщили в пресс-службе судов республики, в Кизлярский районный суд поступило ходатайство следствия об избрании подозреваемому меры пресечения. Согласно поступившему в суд материалу, подозреваемый приехал в дом, где проживала 35-летняя потерпевшая с их общим ребенком и детьми от другого брака. Вскоре между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина задушил потерпевшую, затем увез тело на окраину села имени М. Горького Тарумовского района, где омыл его в канале, обернул в простыню, взятую из дома жертвы, и закопал.
"Спустя семь недель мужчина решил явиться с повинной в следственный орган с сообщением о содеянном. Подозреваемый, ссылаясь на то, что убийство произошло на почве приступа ревности, пояснил, что потерпевшая повела себя с ним холодно и по одной из брошенных ею фраз он решил, что та ему изменяет", - говорится в сообщении.
Районный суд арестовал фигуранта на два месяца.
Петр Жилкин, подозреваемый в похищении и убийстве девятилетнего мальчика Паши Тифитулина, в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга. 3 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Суд заключил под стражу обвиняемого в убийстве мальчика в Петербурге
3 февраля, 19:28
 
ПроисшествияРеспублика ДагестанТарумовский районКазбековский район
 
 
