На Земле началась магнитная буря

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. На Земле началась слабая магнитная буря, которая может усилиться в течение суток, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

"В настоящий момент уровень составляет G1 (слабые бури), но в течение суток возможен рост до уровня G2-G3", — говорится в посте в Telegram-канале

Сегодняшняя магнитная буря стала реакцией магнитосферы Земли на очень высокую солнечную активность, наблюдающуюся с начала месяца.

"Спусковым механизмом послужил приход накануне вечером края плазменного облака, выброшенного в космос 2 февраля во время крупнейшей за последние полтора года вспышки класса X8.1", — пояснили в лаборатории.

Сейчас в Западном полушарии наблюдаются полярные сияния максимальной интенсивности (десять). Так, яркое свечение можно увидеть над всей территорией Канады и северными штатами США. Для России ситуация прояснится примерно через десять часов, когда линия раздела дня и ночи переместится на европейскую часть страны, рассказали ученые.