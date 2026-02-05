Рейтинг@Mail.ru
На Земле началась магнитная буря
Наука
Наука
 
08:50 05.02.2026 (обновлено: 09:40 05.02.2026)
На Земле началась магнитная буря
На Земле началась магнитная буря - РИА Новости, 05.02.2026
На Земле началась магнитная буря
На Земле началась слабая магнитная буря, которая может усилиться в течение суток, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. РИА Новости, 05.02.2026
земля, канада, сша, российская академия наук, наука
Земля, Канада, США, Российская академия наук, Наука
На Земле началась магнитная буря

На Земле началась магнитная буря уровня G1

© SDO/AIAВспышки на Солнце
Вспышки на Солнце
© SDO/AIA
Вспышки на Солнце. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. На Земле началась слабая магнитная буря, которая может усилиться в течение суток, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
"В настоящий момент уровень составляет G1 (слабые бури), но в течение суток возможен рост до уровня G2-G3", — говорится в посте в Telegram-канале.
© Фото : Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)Магнитные бури 3-5 февраля 2026 года
Магнитные бури 3-5 февраля 2026 года
© Фото : Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)
Магнитные бури 3-5 февраля 2026 года
Сегодняшняя магнитная буря стала реакцией магнитосферы Земли на очень высокую солнечную активность, наблюдающуюся с начала месяца.
"Спусковым механизмом послужил приход накануне вечером края плазменного облака, выброшенного в космос 2 февраля во время крупнейшей за последние полтора года вспышки класса X8.1", — пояснили в лаборатории.
© Фото : Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)Магнитные бури 3-5 февраля 2026 года
Магнитные бури 3-5 февраля 2026 года
© Фото : Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)
Магнитные бури 3-5 февраля 2026 года
Сейчас в Западном полушарии наблюдаются полярные сияния максимальной интенсивности (десять). Так, яркое свечение можно увидеть над всей территорией Канады и северными штатами США. Для России ситуация прояснится примерно через десять часов, когда линия раздела дня и ночи переместится на европейскую часть страны, рассказали ученые.
Ощутимый рост интенсивности вспышек на Солнце начался 31 января. С тех пор ежедневно происходило примерно по 20 событий, преимущественно класса М.
Возмущения магнитного поля Земли
Магнитные бури сегодня: причины, влияние на здоровье и технику
4 февраля, 12:25
 
НаукаЗемляКанадаСШАРоссийская академия наукНаука
 
 
