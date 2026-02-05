Рейтинг@Mail.ru
Воспитатель пострадала при нападении мужчины в Оренбургской области - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:17 05.02.2026 (обновлено: 14:00 05.02.2026)
https://ria.ru/20260205/buguruslan-2072443220.html
Воспитатель пострадала при нападении мужчины в Оренбургской области
Воспитатель пострадала при нападении мужчины в Оренбургской области - РИА Новости, 05.02.2026
Воспитатель пострадала при нападении мужчины в Оренбургской области
Воспитательница пострадала при нападении вооруженного мужчины в Бугуруслане Оренбургской области, ей оказана медицинская помощь, воспитанники детского сада не... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T13:17:00+03:00
2026-02-05T14:00:00+03:00
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
оренбургская область
бугуруслан
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33986df4d43c1d37c3333e6ddde8976c.jpg
https://ria.ru/20260205/shkoly-2072376234.html
оренбургская область
бугуруслан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_61f5b85298aa28fb3a8ee93eb8c9808d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), оренбургская область, бугуруслан, россия
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Оренбургская область, Бугуруслан, Россия
Воспитатель пострадала при нападении мужчины в Оренбургской области

РИА Новости: воспитатель пострадала при нападении мужчины в Бугуруслане

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Воспитательница пострадала при нападении вооруженного мужчины в Бугуруслане Оренбургской области, ей оказана медицинская помощь, воспитанники детского сада не пострадали, сообщили РИА Новости в СК РФ.
Ранее мэр города Дмитрий Дьяченко сообщил, что мужчина с ножом пытался прорваться в детский сад в Бугуруслане, но был остановлен воспитателем. СК завел уголовные дела по статьям "покушение на убийство" и "халатность".
"Днём 5 февраля 2026 года мужчина, вооружившись ножом, проник на территорию дошкольного образовательного учреждения на улице Фрунзе города Бугуруслана, а затем в здание детского сада, где, поднявшись на второй этаж, причинил телесные повреждения одной из воспитательниц. Ей оказана медицинская помощь. Воспитанники учреждения не пострадали", - сообщили в СК РФ.
По данным следствия, нападавший находился в состоянии опьянения.
В настоящее время фигурант задержан, устанавливается мотив преступления. Кроме того, следователи осматривают место происшествия, допрашивают очевидцев и свидетелей произошедшего.
Автомобиль полиции у здания школы в Красноярске, где восьмиклассница напала на детей и учителя - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
В школах в Красноярском крае, где произошли ЧП, проведут работу с детьми
Вчера, 09:45
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Оренбургская областьБугурусланРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала