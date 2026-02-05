https://ria.ru/20260205/buguruslan-2072443220.html
Воспитатель пострадала при нападении мужчины в Оренбургской области
Воспитатель пострадала при нападении мужчины в Оренбургской области - РИА Новости, 05.02.2026
Воспитатель пострадала при нападении мужчины в Оренбургской области
Воспитательница пострадала при нападении вооруженного мужчины в Бугуруслане Оренбургской области, ей оказана медицинская помощь, воспитанники детского сада не... РИА Новости, 05.02.2026
Новости
Воспитатель пострадала при нападении мужчины в Оренбургской области
РИА Новости: воспитатель пострадала при нападении мужчины в Бугуруслане
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Воспитательница пострадала при нападении вооруженного мужчины в Бугуруслане Оренбургской области, ей оказана медицинская помощь, воспитанники детского сада не пострадали, сообщили РИА Новости в СК РФ.
Ранее мэр города Дмитрий Дьяченко
сообщил, что мужчина с ножом пытался прорваться в детский сад в Бугуруслане
, но был остановлен воспитателем. СК
завел уголовные дела по статьям "покушение на убийство" и "халатность".
"Днём 5 февраля 2026 года мужчина, вооружившись ножом, проник на территорию дошкольного образовательного учреждения на улице Фрунзе
города Бугуруслана, а затем в здание детского сада, где, поднявшись на второй этаж, причинил телесные повреждения одной из воспитательниц. Ей оказана медицинская помощь. Воспитанники учреждения не пострадали", - сообщили в СК РФ
.
По данным следствия, нападавший находился в состоянии опьянения.
В настоящее время фигурант задержан, устанавливается мотив преступления. Кроме того, следователи осматривают место происшествия, допрашивают очевидцев и свидетелей произошедшего.