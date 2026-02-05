Воспитатель пострадала при нападении мужчины в Оренбургской области

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Воспитательница пострадала при нападении вооруженного мужчины в Бугуруслане Оренбургской области, ей оказана медицинская помощь, воспитанники детского сада не пострадали, сообщили РИА Новости в СК РФ.