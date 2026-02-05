https://ria.ru/20260205/borschevik-2072444255.html
Ученый назвал российский регион, где больше всего борщевика
Ученый назвал российский регион, где больше всего борщевика
Ученый назвал российский регион, где больше всего борщевика
Больше всего борщевика произрастает в Ленинградской области, примерно более миллиона гектаров, сообщил РИА Новости ассистент кафедры "Охрана окружающей среды"...
