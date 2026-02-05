Рейтинг@Mail.ru
Ученый назвал российский регион, где больше всего борщевика - РИА Новости, 05.02.2026
13:20 05.02.2026
Ученый назвал российский регион, где больше всего борщевика
Ученый назвал российский регион, где больше всего борщевика - РИА Новости, 05.02.2026
Ученый назвал российский регион, где больше всего борщевика
Больше всего борщевика произрастает в Ленинградской области, примерно более миллиона гектаров, сообщил РИА Новости ассистент кафедры "Охрана окружающей среды"... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T13:20:00+03:00
2026-02-05T13:20:00+03:00
ленинградская область, россия, пермский край, борщевик
Ленинградская область, Россия, Пермский край, Борщевик
Ученый назвал российский регион, где больше всего борщевика

Кифель: больше всего борщевика произрастает в Ленинградской области

© РИА Новости / Александр Вильф
Борщевик Сосновского в Можайском районе Московской области
Борщевик Сосновского в Можайском районе Московской области - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Борщевик Сосновского в Можайском районе Московской области. Архивное фото
ПЕРМЬ, 5 фев - РИА Новости. Больше всего борщевика произрастает в Ленинградской области, примерно более миллиона гектаров, сообщил РИА Новости ассистент кафедры "Охрана окружающей среды" пермского политеха Никита Кифель.
"Больше всего борщевика находится в Ленинградской области. Ориентировочно более одного миллиона гектаров, также значительные площади с этим растением есть в Пермском крае, Московской, Псковской, Калужской и Вологодской областях", - уточнил он.
В вузе подчеркнули, что количество земель, заросших борщевиком, увеличивается в России. Это происходит, несмотря на принимаемые меры: обработку полей химсредствами, вспашку полей и другие. За сезон куст дает до 20 тысяч семян. Сейчас растением в РФ "заражено" более 300 тысяч гектаров.
Ленинградская область
Россия
Пермский край
Борщевик
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
