Глава РАН рассказал, на что ученые делают упор при разработке беспилотников
08:15 05.02.2026
Глава РАН рассказал, на что ученые делают упор при разработке беспилотников
Глава РАН рассказал, на что ученые делают упор при разработке беспилотников - РИА Новости, 05.02.2026
Глава РАН рассказал, на что ученые делают упор при разработке беспилотников
Российские ученые делают упор на создание "роев" беспилотников, рассказал в интервью РИА Новости президент Российской академии наук (РАН) академик Геннадий... РИА Новости, 05.02.2026
2026
Новости
общество, геннадий красников, российская академия наук
Общество, Геннадий Красников, Российская академия наук
Глава РАН рассказал, на что ученые делают упор при разработке беспилотников

Красников рассказал, что РАН делает упор на создание роев беспилотников

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВид на здание Президиума Российской Академии наук в Москве
Вид на здание Президиума Российской Академии наук в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Российские ученые делают упор на создание "роев" беспилотников, рассказал в интервью РИА Новости президент Российской академии наук (РАН) академик Геннадий Красников.
"Сегодня с точки зрения беспилотников упор делается на "рои" БПЛА. Конечно, здесь уже фундаментальная задача стоит, потому что обычно оператор может управлять одним, максимум двумя беспилотниками, а роем, конечно, уже ни один оператор не сможет управлять", - сказал Красников.
По его словам, будущее за этим направлением.
"Наши ученые ведут существенные разработки с точки зрения создания математических алгоритмов, которые, используя локальные взаимодействия автономных объектов друг с другом, позволяют им выполнять большие задачи без управления со стороны человека. Это тренд, и во всем мире сейчас эти работы ведутся", - отметил Красников. Беспилотники имеют определенную задачу, но в зависимости от ситуации алгоритм принимает решение, как избежать столкновения, как держаться на определенном расстоянии и при этом эффективно решить поставленные задачи, пояснил он.
Общество Геннадий Красников Российская академия наук
 
 
Заголовок открываемого материала