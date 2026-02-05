Глава РАН рассказал, на что ученые делают упор при разработке беспилотников

"Наши ученые ведут существенные разработки с точки зрения создания математических алгоритмов, которые, используя локальные взаимодействия автономных объектов друг с другом, позволяют им выполнять большие задачи без управления со стороны человека. Это тренд, и во всем мире сейчас эти работы ведутся", - отметил Красников. Беспилотники имеют определенную задачу, но в зависимости от ситуации алгоритм принимает решение, как избежать столкновения, как держаться на определенном расстоянии и при этом эффективно решить поставленные задачи, пояснил он.