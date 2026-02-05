https://ria.ru/20260205/bespilotniki-2072364314.html
Глава РАН рассказал, на что ученые делают упор при разработке беспилотников
Общество, Геннадий Красников, Российская академия наук
Глава РАН рассказал, на что ученые делают упор при разработке беспилотников
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Российские ученые делают упор на создание "роев" беспилотников, рассказал в интервью РИА Новости президент Российской академии наук (РАН) академик Геннадий Красников.
"Сегодня с точки зрения беспилотников упор делается на "рои" БПЛА. Конечно, здесь уже фундаментальная задача стоит, потому что обычно оператор может управлять одним, максимум двумя беспилотниками, а роем, конечно, уже ни один оператор не сможет управлять", - сказал Красников
.
По его словам, будущее за этим направлением.
"Наши ученые ведут существенные разработки с точки зрения создания математических алгоритмов, которые, используя локальные взаимодействия автономных объектов друг с другом, позволяют им выполнять большие задачи без управления со стороны человека. Это тренд, и во всем мире сейчас эти работы ведутся", - отметил Красников. Беспилотники имеют определенную задачу, но в зависимости от ситуации алгоритм принимает решение, как избежать столкновения, как держаться на определенном расстоянии и при этом эффективно решить поставленные задачи, пояснил он.