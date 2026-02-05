https://ria.ru/20260205/baku-2072453948.html
В Баку осудили троих бывших военных из карабахских армян
В Баку осудили троих бывших военных из карабахских армян - РИА Новости, 05.02.2026
В Баку осудили троих бывших военных из карабахских армян
Военный суд в Баку приговорил троих бывших военнослужащих из числа карабахских армян к лишению свободы на срок от 16 до 19 лет, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T13:44:00+03:00
2026-02-05T13:44:00+03:00
2026-02-05T13:44:00+03:00
в мире
баку
азербайджан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9183fbc3da194d6f95027afdce67709b.jpg
https://ria.ru/20260205/sud-2072453638.html
баку
азербайджан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_63b6bb15d6d7566731b49d1069b6ad54.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, баку, азербайджан
В мире, Баку, Азербайджан
В Баку осудили троих бывших военных из карабахских армян
РИА Новости: в Баку вынесли приговор 3 экс-военным из карабахских армян