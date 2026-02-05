На Алтае двух депутатов заксобрания заподозрили в мошенничестве

БАРНАУЛ, 5 фев – РИА Новости. Два депутата Алтайского краевого законодательного собрания подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере, сообщило СУСК РФ по региону.
«
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждены уголовные дела в отношении двух депутатов Алтайского краевого законодательного собрания и помощника одного из них. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.
Как уточнили журналистам в ведомстве, речь про заместителя председателя заксобрания Юрия Кропотина и депутата Андрея Чернобая, оба представляют КПРФ.
"По версии следствия, в период с 2022 по 2025 год депутат – член комитета по спорту, культуре и молодежной политике Алтайского краевого законодательного собрания, введя в заблуждение одного из членов партии, организовал ее фиктивное трудоустройство на должность своего помощника… В результате противоправных действий помощнику депутата из бюджета были перечислены денежные средства в размере более 2,4 миллиона рублей, которыми подозреваемый распорядился по своему усмотрению", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по аналогичной схеме другой депутат заксобрания и главный бухгалтер краевого отделения партии с 2021 по 2025 год путем фиктивного трудоустройства женщины на должность помощника депутата похитили из бюджета более 2,2 миллиона рублей. Преступления выявлены оперативными сотрудниками управления ФСБ России по Алтайскому краю.
"При силовой поддержке сотрудников управления Росгвардии по Алтайскому краю у подозреваемых проведены обыски", - заключили в ведомстве.