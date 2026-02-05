На Алтае двух депутатов заксобрания заподозрили в мошенничестве

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждены уголовные дела в отношении двух депутатов Алтайского краевого законодательного собрания и помощника одного из них. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)", - говорится в сообщении .

"По версии следствия, в период с 2022 по 2025 год депутат – член комитета по спорту, культуре и молодежной политике Алтайского краевого законодательного собрания, введя в заблуждение одного из членов партии, организовал ее фиктивное трудоустройство на должность своего помощника… В результате противоправных действий помощнику депутата из бюджета были перечислены денежные средства в размере более 2,4 миллиона рублей, которыми подозреваемый распорядился по своему усмотрению", - говорится в сообщении.