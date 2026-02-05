В Венгрии началось строительство АЭС "Пакш-2" с участием России

ПАКШ (Венгрия), 5 фев — РИА Новости. В Венгрии стартовало строительство АЭС "Пакш-2" по проекту "Росатома", передает корреспондент РИА Новости.
На церемонии заливки первого бетона присутствовали глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто и бывший министр, отвечавший за расширение АЭС "Пакш", Янош Шюли.
Орбан оценил отношения России и Венгрии
17 января, 17:29
Строительство началось со здания, где расположится ядерный реактор ВВЭР-1200. Теперь "Пакш-2" официально получит статус крупнейшей атомной стройки.
Работы должны были начаться раньше, но их отложили из-за американских санкций против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. В начале ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам визита в Вашингтон заявил, что США полностью отменили все ограничения. После этого местный регулятор выдал все необходимые разрешения.
"Пакш-2" — первый российский проект на территории Евросоюза. АЭС с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения "III+" построят под ключ. Гарантированный срок эксплуатации энергоблоков — 60 лет.
Лихачев рассказал о темпах работы по "Пакш-2" после снятия ограничений США
28 декабря 2025, 01:59