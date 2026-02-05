В Венгрии началось строительство АЭС "Пакш-2" с участием России

ПАКШ (Венгрия), 5 фев — РИА Новости . В Венгрии стартовало строительство АЭС "Пакш-2" по проекту "Росатома", передает корреспондент РИА Новости.

Строительство началось со здания, где расположится ядерный реактор ВВЭР-1200. Теперь "Пакш-2" официально получит статус крупнейшей атомной стройки.

"Пакш-2" — первый российский проект на территории Евросоюза. АЭС с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения "III+" построят под ключ. Гарантированный срок эксплуатации энергоблоков — 60 лет.