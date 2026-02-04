https://ria.ru/20260204/zakharova-2072095556.html
Британцы "замотают" связь экс-принца с Эпштейном, считает Захарова
Британцы "замотают" связь экс-принца с Эпштейном, считает Захарова - РИА Новости, 04.02.2026
Британцы "замотают" связь экс-принца с Эпштейном, считает Захарова
Британцы постараются любым образом “замотать” историю с братом короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор на фоне скандала с Джеффри Эпштейном,... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T09:09:00+03:00
2026-02-04T09:09:00+03:00
2026-02-04T09:19:00+03:00
в мире
великобритания
россия
сша
джеффри эпштейн
мария захарова
карл iii
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069604847_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_f76d4225aa33c0b9f203b301ce24f217.jpg
https://ria.ru/20260204/piter-2072095200.html
https://ria.ru/20260204/epshteyn-2072053268.html
великобритания
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069604847_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_64c23ab4e373a3a3e6ac78d894fdccc0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, россия, сша, джеффри эпштейн, мария захарова, карл iii, генеральная прокуратура рф
В мире, Великобритания, Россия, США, Джеффри Эпштейн, Мария Захарова, Карл III, Генеральная прокуратура РФ
Британцы "замотают" связь экс-принца с Эпштейном, считает Захарова
Захарова: британцы замотают историю с экс-принцем в скандале с Эпштейном
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Британцы постараются любым образом “замотать” историю с братом короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор на фоне скандала с Джеффри Эпштейном, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Эндрю в течение нескольких лет находится в центре скандала из-за связей с американским финансистом Эпштейном
. В начале декабря король Карл III
лишил своего брата всех титулов.
Как заявила Захарова
в эфире радио “Sputnik”
, именно тема расследования этого скандала должна "сейчас занимать британские таблоиды", но они "фокусируются на России”. Они выискивают какие-то слова, что-то придумывают, отметила Захарова.
"Вот казалось бы, вот сейчас все британские таблоиды, получив жирнейший кусок доказательной базы того, о чем они только догадывались или делали предположения, должны на этом сконцентрироваться. Но нет. Они обсуждают Россию", - добавила она.
Она назвала "выродками" тех, кто виновен в преступлениях против несовершеннолетних.
“Поэтому я и говорю, что это только снежинка айсберга, которая не факт, что превратится даже в снежок информации. Может быть, как они это умеют, они сейчас все это замотают, начнут придумывать какие-то небылицы, опять подкинут каких-то там дохлых уток, “Новички”, что-нибудь еще изобретут, лишь бы только увести в сторону все внимание”, - подчеркнула она.
Генпрокуратура США
ранее сообщила о публикации всех материалов по делу Эпштейна, их объем превышает 3,5 миллиона файлов. В 2019 году финансиста обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре для совершения этого преступления. Он покончил с собой в тюремной камере.