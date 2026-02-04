Рейтинг@Mail.ru
В Кривом Роге прогремели взрывы - РИА Новости, 04.02.2026
Специальная военная операция на Украине
 
20:36 04.02.2026
В Кривом Роге прогремели взрывы
Взрывы были слышны в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 04.02.2026
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Взрывы были слышны в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, сообщает украинское издание "Страна.ua".
«
"Взрывы в Кривом Роге", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.
