В Кривом Роге прогремели взрывы
Взрывы были слышны в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 04.02.2026
