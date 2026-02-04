Си Цзиньпин: Россия и Китай должны отстаивать итоги Второй мировой войны

ПЕКИН, 4 фев - РИА Новости. Россия и Китай, будучи крупными странами и постоянными членами СБ ООН, должны отстаивать итоги Второй мировой войны и международную справедливость, заявил Си Цзиньпин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в видеоформате.