Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Востока"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 04.02.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Востока"
ВСУ за сутки потеряли более 340 военнослужащих и танк в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны России. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T14:56:00+03:00
2026-02-04T14:56:00+03:00
2026-02-04T15:06:00+03:00
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Востока"
Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника