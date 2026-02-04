Рейтинг@Mail.ru
Путин и Си Цзиньпин обсудили международные и региональные вопросы - РИА Новости, 04.02.2026
14:34 04.02.2026
Путин и Си Цзиньпин обсудили международные и региональные вопросы
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин в среду в ходе переговоров в формате видеоконференции обсудили международные и региональные... РИА Новости, 04.02.2026
Путин и Си Цзиньпин обсудили международные и региональные вопросы

ПЕКИН, 4 фев – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин в среду в ходе переговоров в формате видеоконференции обсудили международные и региональные вопросы, представляющие общий интерес, сообщает Центральное телевидение Китая.
"Лидеры двух государств провели глубокий обмен мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим общий интерес", - говорится в сообщении телеканала.
