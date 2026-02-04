Российские военные уничтожили РСЗО "Град" ВСУ под Днепропетровском

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Российские военнослужащие центра "Рубикон" с помощью беспилотника обнаружили боевую машину реактивной системы залпового огня "Град" в Днепропетровской области и уничтожили её, когда украинские артиллеристы пытались занять огневую позицию, сообщили в МО РФ.
"В ходе выполнения разведывательно-боевой задачи в ночное время в режиме "свободной охоты" оператором БпЛА Центра "Рубикон" в тыловом районе противника близ н.п. Орлы Днепропетровской области была обнаружена пусковая установка РСЗО "Град" ВСУ, расчет которой занимал огневую позицию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что оператор FPV-дрона центра "Рубикон" зашёл на боевой курс и точным попаданием поразил РСЗО противника.
"В результате прямого попадания дрона произошло возгорание "Града" украинских националистов с последующей детонацией боекомплекта. РСЗО была полностью уничтожена", - добавили в МО РФ.
Кроме того, ведомство опубликовало видеоролик, на котором показаны кадры, снятые с поразившего боевую машину дрона, а также съёмка во время облёта уничтоженной техники.