Российские военные уничтожили РСЗО "Град" ВСУ под Днепропетровском
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:25 04.02.2026
Российские военные уничтожили РСЗО "Град" ВСУ под Днепропетровском
Российские военные уничтожили РСЗО "Град" ВСУ под Днепропетровском
Российские военнослужащие центра "Рубикон" с помощью беспилотника обнаружили боевую машину реактивной системы залпового огня "Град" в Днепропетровской области и РИА Новости, 04.02.2026
Российские военные уничтожили РСЗО "Град" ВСУ под Днепропетровском

МО РФ: центр "Рубикон" уничтожил "Град" ВСУ в Днепропетровской области

Российские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Российские военнослужащие центра "Рубикон" с помощью беспилотника обнаружили боевую машину реактивной системы залпового огня "Град" в Днепропетровской области и уничтожили её, когда украинские артиллеристы пытались занять огневую позицию, сообщили в МО РФ.
"В ходе выполнения разведывательно-боевой задачи в ночное время в режиме "свободной охоты" оператором БпЛА Центра "Рубикон" в тыловом районе противника близ н.п. Орлы Днепропетровской области была обнаружена пусковая установка РСЗО "Град" ВСУ, расчет которой занимал огневую позицию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что оператор FPV-дрона центра "Рубикон" зашёл на боевой курс и точным попаданием поразил РСЗО противника.
"В результате прямого попадания дрона произошло возгорание "Града" украинских националистов с последующей детонацией боекомплекта. РСЗО была полностью уничтожена", - добавили в МО РФ.
Кроме того, ведомство опубликовало видеоролик, на котором показаны кадры, снятые с поразившего боевую машину дрона, а также съёмка во время облёта уничтоженной техники.
Кадры поражения РЛС и командно-штабных машин противника в тыловых районах ВСУ
ВС России уничтожили ракетный комплекс "Бук" в Днепропетровской области
20 января, 13:42
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
