Попова рассказала о вакцинах в нацкалендаре прививок - РИА Новости, 04.02.2026
11:47 04.02.2026
Попова рассказала о вакцинах в нацкалендаре прививок
Все вакцины в российском нацкалендаре прививок сегодня отечественные, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Попова рассказала о вакцинах в нацкалендаре прививок

Попова: все вакцины в нацкалендаре прививок сегодня отечественные

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Все вакцины в российском нацкалендаре прививок сегодня отечественные, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Что касается вакцин, это была задача, поставленная президентом Российской Федерации, чтобы все вакцины в национальном календаре Российской Федерации были исключительно отечественными. И это так сегодня и происходит", - сказала Попова в ходе пленарного заседания Совета Федерации.
В России разработали вакцину от ротавируса
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
