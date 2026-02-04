https://ria.ru/20260204/vaktsina-2072125360.html
В России разработали вакцину от ротавируса
В России разработали вакцину от ротавируса - РИА Новости, 04.02.2026
В России разработали вакцину от ротавируса
В России создали вакцину от ротавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 04.02.2026
В России разработали и готовят к выпуску вакцину от ротавируса