В России разработали вакцину от ротавируса
11:19 04.02.2026 (обновлено: 12:09 04.02.2026)
В России разработали вакцину от ротавируса
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. В России создали вакцину от ротавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Вакцина <...> готовится к выпуску", — сказала она на пленарном заседании Совфеда.
В стране также выполнили задачу, поставленную Владимиром Путиным: все препараты в нацкалендаре прививок — отечественные.
Это означает, что Россия обеспечила суверенитет в сфере вакцинной и диагностической безопасности.
"За последние пять лет мы полностью освободились от необходимости закупать какие-либо тест-системы (за рубежом. — Прим. ред.)", — отметила Попова.
Ученые институтов Роспотребнадзора разработали ферменты и базу расходников, поэтому в отечественных тест-системах нет ничего импортного, добавила она.
Общество
 
 
