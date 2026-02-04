Рейтинг@Mail.ru
В США сделали внезапное заявление о территориальных уступках Украины - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:00 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/ustupki-2072105552.html
В США сделали внезапное заявление о территориальных уступках Украины
В США сделали внезапное заявление о территориальных уступках Украины - РИА Новости, 04.02.2026
В США сделали внезапное заявление о территориальных уступках Украины
Владимиру Зеленскому предпочтительнее утратить территории военным путем, чем уступить их в ходе переговоров, пишет The American Conservative. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T10:00:00+03:00
2026-02-04T10:00:00+03:00
в мире
москва
украина
владимир зеленский
юрий ушаков
россия
владимир путин
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069794752_493:123:2133:1046_1920x0_80_0_0_bf413d1cfb2ba950e4fb3a7e9dc3899a.jpg
https://ria.ru/20260203/zelenskiy-2071989730.html
https://ria.ru/20260203/finlyandiya-2071898761.html
москва
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069794752_291:105:2301:1613_1920x0_80_0_0_98624241f3b5b9c8878ad4ab235b3221.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, москва, украина, владимир зеленский, юрий ушаков, россия, владимир путин, мирный план сша по украине
В мире, Москва, Украина, Владимир Зеленский, Юрий Ушаков, Россия, Владимир Путин, Мирный план США по Украине
В США сделали внезапное заявление о территориальных уступках Украины

TAC: Зеленский предпочитает потерю территорий в бою уступкам в переговорах

© REUTERS / Romina AmatoВладимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе
Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© REUTERS / Romina Amato
Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Владимиру Зеленскому предпочтительнее утратить территории военным путем, чем уступить их в ходе переговоров, пишет The American Conservative.
«
"Украина с боями теряет то, что могла бы отдать за переговорным столом. Но Зеленский, возможно, предпочитает этот вариант", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Зеленский сделал заявление о переговорах после авиаударов
Вчера, 16:40
Как утверждает обозреватель, если Зеленский решится на уступки в ходе диалога, то в потере земель винить будут именно его, но если их освободят российские военные, то в таком случае украинский народ ополчится на западных союзников. Кроме того, такой исход спасет Зеленского от гнева украинских ультранационалистов, считает автор материала.
В конце января Зеленский в интервью для Radio Prague International заявил, что территориальный вопрос украинского кризиса нельзя решить только техническими командами. Он также утверждал, что Украина открыта к переговорам с российской и американской стороной, но настаивает на присутствии европейцев.

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что президент Владимир Путин не раз говорил, что Зеленский может приехать в Москву, если готов к диалогу. По его словам, Москва никогда не отказывалась от контактов с главой киевского режима, но они должны быть хорошо подготовлены.
Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Глава МИД Финляндии дерзко высказалась о Путине
Вчера, 12:05
 
В миреМоскваУкраинаВладимир ЗеленскийЮрий УшаковРоссияВладимир ПутинМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала