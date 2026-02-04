Рейтинг@Mail.ru
Москва и Пекин действуют согласованно на международной арене, заявил Ушаков - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:19 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/ushakov-2072227715.html
Москва и Пекин действуют согласованно на международной арене, заявил Ушаков
Москва и Пекин действуют согласованно на международной арене, заявил Ушаков - РИА Новости, 04.02.2026
Москва и Пекин действуют согласованно на международной арене, заявил Ушаков
Москва и Пекин действуют согласованно на международной арене, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T15:19:00+03:00
2026-02-04T15:19:00+03:00
в мире
москва
пекин
россия
юрий ушаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004800395_540:12:2730:1244_1920x0_80_0_0_eb9d097052fa97b7eb7eb149f1344bc7.jpg
https://ria.ru/20260204/putin-2072227047.html
москва
пекин
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004800395_698:0:2435:1303_1920x0_80_0_0_b4b1a8a90e2d2de70f2aa0a734d37baf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, москва, пекин, россия, юрий ушаков
В мире, Москва, Пекин, Россия, Юрий Ушаков
Москва и Пекин действуют согласованно на международной арене, заявил Ушаков

Ушаков: РФ и КНР согласованно действовали и действуют на международной арене

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Москва и Пекин действуют согласованно на международной арене, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
«
"В целом Москва и Пекин согласованно действовали и действуют на международной арене. Подчеркнуто, что позиции сторон по подавляющему большинству международных вопросов близки или полностью совпадают", - сказал Ушаков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с членами правительства РФ, посвященной итогам работы кабинета министров в 2025 году - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Путин принял приглашение Си Цзиньпина посетить Китай
Вчера, 15:18
 
В миреМоскваПекинРоссияЮрий Ушаков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала