Фон дер Ляйен сделала странное заявление об Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:44 04.02.2026 (обновлено: 22:46 04.02.2026)
Фон дер Ляйен сделала странное заявление об Украине
Фон дер Ляйен сделала странное заявление об Украине - РИА Новости, 04.02.2026
Фон дер Ляйен сделала странное заявление об Украине
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что финансовая помощь от Европы укрепит военные и дипломатические позиции Украины, об этом она написала в... РИА Новости, 04.02.2026
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
европа
урсула фон дер ляйен
василий небензя
владимир путин
Новости
в мире, украина, киев, европа, урсула фон дер ляйен, василий небензя, владимир путин, еврокомиссия, евросоюз, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Европа, Урсула фон дер Ляйен, Василий Небензя, Владимир Путин, Еврокомиссия, Евросоюз, ООН
Фон дер Ляйен сделала странное заявление об Украине

Фон дер Ляйен понадеялась, что кредит Киеву укрепит его позиции в переговорах

© AP Photo / Omar HavanaГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© AP Photo / Omar Havana
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что финансовая помощь от Европы укрепит военные и дипломатические позиции Украины, об этом она написала в соцсети X.
"Я приветствую этот важный шаг по предоставлению Украине финансирования в 90 миллиардов евро <…>. Это мощный символ нашей непоколебимой солидарности с Украиной. Наша поддержка укрепит позиции Украины на поле боя и за столом переговоров", — заявила она.
Второй раунд трёхсторонних переговоров между РФ, Украиной и США в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
В Финляндии внезапно высказались о переговорах по Украине
Вчера, 19:25
В среду Совет ЕС сообщил, что Евросоюз принял обязательства по обслуживанию кредита Киеву на 90 миллиардов евро. Согласно оговоренным условиям, Киев будет обязан закупать оружие только у европейских компаний, а исключения будут оговариваться отдельно. Утверждается, что это возможно "только при выполнении жестких условий борьбы с коррупцией и соблюдении верховенства права".
Политическое решение о выделении Украине 90 миллиардов евро кредита на 2026-2027 годы было принято на саммите ЕС в декабре 2025 года.
Киев - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
В США заявили, что украинцы готовы к уступкам по Донбассу
Вчера, 18:38
Ранее Еврокомиссия добивалась согласия Брюсселя на использование около 140 миллиардов евро в рамках так называемого репарационного кредита под замороженные российские средства. Утверждалось, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб". Европейцы так и не смогли прийти к единому мнению по этому вопросу и решили предоставить Киеву заем на 90 миллиардов евро из собственного бюджета.
В Кремле заявляли, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Президент Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо российская армия освободит контролируемые Киевом территории вооруженным путем, либо ВСУ покинут их самостоятельно и прекратят убивать там людей.
Учения НАТО - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
В США узнали, какого подвоха боится Украина
Вчера, 16:32
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевЕвропаУрсула фон дер ЛяйенВасилий НебензяВладимир ПутинЕврокомиссияЕвросоюзООН
 
 
