В США заявили, что украинцы готовы к уступкам по Донбассу

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Все больше украинцев демонстрируют готовность к территориальным уступкам ради мира, следует из данных опроса, с которыми ознакомилась New York Times.
"Для меня приоритетом является мир, и если отказ от Донбасса остановит войну, я буду готова согласиться с этим", — цитирует издание одну из опрошенных.
New York Times ссылается на опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии (КМИС) 23-29 января. Он показал, что 40% респондентов поддержали отказ от районов Донбасса, которые все еще находятся под контролем Украины, в обмен на гарантии безопасности.
При этом в мае 2022 года 82% опрошенных КМИС украинцев заявили, что стране нельзя отказываться от территорий.
NYTпишет, что эти цифры нельзя сравнивать напрямую, поскольку речи о гарантиях безопасности ранее не шла. Однако новые данные согласуются с похожими результатами других опросов, которых также показывают рост готовности к территориальным уступкам.
Как отмечает издание, Владимир Зеленский, несмотря на общественные настроения на Украине, по-прежнему выступает против вывода войск из Донбасса.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 января заявлял, что ВСУ должны покинуть территорию Донбасса, это является важным условием Москвы. Помощник Путина Юрий Ушаков ранее назвал вывод украинских войск из Донбасса важной составной частью всего плана мирного урегулирования.