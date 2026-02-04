Рейтинг@Mail.ru
04.02.2026
17:22 04.02.2026
В РПЦ обвинили Киев в апробации западных технологий на украинцах
В РПЦ обвинили Киев в апробации западных технологий на украинцах
В РПЦ обвинили Киев в апробации западных технологий на украинцах

РИА Новости: Киев с помощью Запада сделала из украинцев подопытный народ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Украинские власти сделали украинцев подопытным народом для апробации сомнительных западных технологий, заявил РИА Новости зампредседателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Скандально известный финансист Джеффри Эпштейн был связан с проектом по созданию генетически модифицированных детей, проводившим исследования в том числе в лаборатории на Украине, выяснило РИА Новости, изучив новые документы по его делу, опубликованные минюстом США. Как следует из переписки Эпштейна с программистом Брайаном Бишопом, последний пытался получить средства на поддержку проекта, направленного на генетическое усовершенствование потомства и клонирование человека. В одном из писем Бишоп говорит о планах перейти к "первому живорождению дизайнерского ребенка, а возможно и человеческого клона, в течение ближайших пяти лет".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Захарова высказалась о русофобской политике Киева
Вчера, 14:48
"К сожалению, в своей попытке разрушить общее историческое наследие народов Руси, связи с Россией, украинские власти сделали украинцев подопытным народом для всевозможных сомнительных технологий. Эти технологии, что весьма ожидаемо, приходят с Запада, под пропагандистские лозунги о помощи украинцам", - сказал Кипшидзе.
По его словам, попытка программирования людей – "пародия на замысел Бога о человеке, она до хорошего не доведет".
На прошлой неделе заместитель генпрокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли.
В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. В конце июля 2019 года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
В Британии предупредили Зеленского о новой проблеме из-за досье Эпштейна
Вчера, 04:05
 
