В девяти украинских областях объявили тревогу
Воздушная тревога объявлена в девяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 04.02.2026
