11:24 04.02.2026
В девяти украинских областях объявили тревогу
в мире, украина, днепропетровская область, черниговская область
В мире, Украина, Днепропетровская область, Черниговская область
В девяти украинских областях объявили тревогу

В Одесской и еще 8 областях Украины объявили воздушную тревогу

© REUTERS / Alina SmutkoУкраинцы во время тревоги
Украинцы во время тревоги - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© REUTERS / Alina Smutko
Украинцы во время тревоги. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в девяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным онлайн карты, на данный момент сигнал воздушной тревоги звучит в Одесской, Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях и некоторых районах Черниговской области.
Люди толпятся на станции метро в Харькове - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Почти на всей территории Украины объявили воздушную тревогу
20 февраля 2025, 07:33
 
В миреУкраинаДнепропетровская областьЧерниговская область
 
 
