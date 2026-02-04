https://ria.ru/20260204/ukraina-2072075610.html
Итальянский политик оценил вероятность урегулирования конфликта на Украине
Прочное и долгосрочное урегулирование конфликта на Украине возможно, если Евросоюз перестанет вредить мирному процессу, ЕС как надстройка утратил основания для... РИА Новости, 04.02.2026
Политик Тоскано: мир на Украине возможен, если ЕС перестанет ему вредить
РИМ, 4 фев - РИА Новости. Прочное и долгосрочное урегулирование конфликта на Украине возможно, если Евросоюз перестанет вредить мирному процессу, ЕС как надстройка утратил основания для существования, заявил РИА Новости президент и сооснователь итальянской партии "Суверенная народная демократия" Франческо Тоскано.
"Идея прочного и длительного мира на Украине
может возникнуть только тогда, когда Европейский союз будет поставлен в условия, при которых он не сможет наносить вред", - сказал Тоскано на полях конгресса "Демократии" в Риме
.
По его мнению, в структурах ЕС
действует "вышедшая из-под контроля сила", которая "живет за счет подстрекательной риторики, прикрытой псевдоюридическими формулировками".
Политик назвал Евросоюз "опасной надстройкой", которая, по его словам, "утратила основания для существования в меняющемся мире".
"Это старая, закостеневшая структура. Необходимо вернуться к ведущей роли отдельных государств, которые должны вновь взять в свои руки внутренние рычаги принятия решений и больше ничего не делегировать", - заявил глава оппозиционной политической силы.
Говоря о руководстве ЕС, политик назвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен
и её коллег "фигурами без значительного политического веса", которые, по его мнению, "рискуют нанести серьезный ущерб".
Отвечая на вопрос о позициях Киева
на мирных переговорах, Тоскано выразил мнение, что у украинской стороны "и ранее не было реальных карт на руках".
"Киев является результатом недобросовестной политики Запада, который уже давно использует различные рычаги для изменения власти в странах, граничащих с Россией
, стремясь нанести стратегическое поражение. Этот период завершился: сейчас не время для "цветных революций" и разжигания конфликтов, которые служат сохранению власти в руках узкого круга людей на Западе", - добавил он.