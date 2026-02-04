РИМ, 4 фев - РИА Новости. Прочное и долгосрочное урегулирование конфликта на Украине возможно, если Евросоюз перестанет вредить мирному процессу, ЕС как надстройка утратил основания для существования, заявил РИА Новости президент и сооснователь итальянской партии "Суверенная народная демократия" Франческо Тоскано.

"Идея прочного и длительного мира на Украине может возникнуть только тогда, когда Европейский союз будет поставлен в условия, при которых он не сможет наносить вред", - сказал Тоскано на полях конгресса "Демократии" в Риме

По его мнению, в структурах ЕС действует "вышедшая из-под контроля сила", которая "живет за счет подстрекательной риторики, прикрытой псевдоюридическими формулировками".

Политик назвал Евросоюз "опасной надстройкой", которая, по его словам, "утратила основания для существования в меняющемся мире".

"Это старая, закостеневшая структура. Необходимо вернуться к ведущей роли отдельных государств, которые должны вновь взять в свои руки внутренние рычаги принятия решений и больше ничего не делегировать", - заявил глава оппозиционной политической силы.

Отвечая на вопрос о позициях Киева на мирных переговорах, Тоскано выразил мнение, что у украинской стороны "и ранее не было реальных карт на руках".