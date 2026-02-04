Си Цзиньпин назвал Путина дорогим другом

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров по видеосвязи назвал российского президента Владимира Путина "дорогим другом".
"Уважаемый господин президент Путин, мой старый дорогой друг. Очень рад с вами встретиться в начале нового года", - сказал он.
Переговоры проходят в преддверии Китайского Нового года, который в 2026 году начинается 17 февраля. Это не первое общение лидеров по видеосвязи в конце года по восточному календарю. В 2025 году лидеры проводили переговоры в формате видеоконференции в январе, тогда Путин и Си Цзиньпин подвели итоги работы за 2024 год и наметили новые планы по развитию отношений между странами.
Последняя очная встреча лидеров проходила в сентябре 2025 года, когда российский президент находился в Китае с четырехдневным визитом. Тогда Путин принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и в торжественных мероприятиях в честь 80-летия победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны, а также провел серию двусторонних контактов с мировыми лидерами.
