Рейтинг@Mail.ru
Си Цзиньпин назвал Путина дорогим другом - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:41 04.02.2026 (обновлено: 12:53 04.02.2026)
https://ria.ru/20260204/tszinpin-2072159959.html
Си Цзиньпин назвал Путина дорогим другом
Си Цзиньпин назвал Путина дорогим другом - РИА Новости, 04.02.2026
Си Цзиньпин назвал Путина дорогим другом
Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров по видеосвязи назвал российского президента Владимира Путина "дорогим другом". РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T12:41:00+03:00
2026-02-04T12:53:00+03:00
в мире
китай
владимир путин
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015803857_0:0:2936:1652_1920x0_80_0_0_f7c2a69ed40f5492cf281422308086d6.jpg
https://ria.ru/20250902/peregovory-2039056106.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015803857_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_7a5e4b989fa132e56051c43b44ea96a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, владимир путин, си цзиньпин
В мире, Китай, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Си Цзиньпин назвал Путина дорогим другом

Си Цзиньпин в ходе переговоров по видеосвязи назвал Путина дорогим другом

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк Председатель КНР Си Цзиньпин
 Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров по видеосвязи назвал российского президента Владимира Путина "дорогим другом".
"Уважаемый господин президент Путин, мой старый дорогой друг. Очень рад с вами встретиться в начале нового года", - сказал он.
Переговоры проходят в преддверии Китайского Нового года, который в 2026 году начинается 17 февраля. Это не первое общение лидеров по видеосвязи в конце года по восточному календарю. В 2025 году лидеры проводили переговоры в формате видеоконференции в январе, тогда Путин и Си Цзиньпин подвели итоги работы за 2024 год и наметили новые планы по развитию отношений между странами.
Последняя очная встреча лидеров проходила в сентябре 2025 года, когда российский президент находился в Китае с четырехдневным визитом. Тогда Путин принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и в торжественных мероприятиях в честь 80-летия победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны, а также провел серию двусторонних контактов с мировыми лидерами.
Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Переговоры Путина и Си оказались в центре внимания западных СМИ
2 сентября 2025, 12:46
 
В миреКитайВладимир ПутинСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала