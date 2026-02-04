Рейтинг@Mail.ru
Трамп выразил сожаление по поводу скандала вокруг экс-посла Британии в США
01:22 04.02.2026
Трамп выразил сожаление по поводу скандала вокруг экс-посла Британии в США
Президент США Дональд Трамп выразил сожаление по поводу скандала вокруг бывшего посла Британии в США Питера Мандельсона из-за его связей с американским... РИА Новости, 04.02.2026
в мире, сша, джеффри эпштейн, дональд трамп, кир стармер
В мире, США, Джеффри Эпштейн, Дональд Трамп, Кир Стармер, Sun
Трамп выразил сожаление по поводу скандала вокруг экс-посла Британии в США

Трамп выразил сожаление по поводу скандала вокруг экс-посла Мандельсона

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил сожаление по поводу скандала вокруг бывшего посла Британии в США Питера Мандельсона из-за его связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном.
"Честно говоря, я не слишком много об этом знаю … Я знаю, кто это, жаль", - сказал Трамп во время церемонии в Белом доме.
Питер Мандельсон - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
СМИ: экс-посол Британии в США не помнит, что получал от Эпштейна деньги
Вчера, 17:21
В понедельник Мандельсон на фоне скандала из-за связей с Эпштейном заявил о том, что выходит из Лейбористской партии. Он был уволен со своего поста посла в США из-за связей с Эпштейном еще в сентябре прошлого года. Представитель британского премьер-министра Кира Стармера на фоне возобновления скандала заявил, что Мандельсон должен быть исключен из Палаты лордов британского парламента.
Ранее издание Sun писало, что Мандельсон в 2008 году заверял скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна в "любви друзей" на фоне дела против Эпштейна о принуждении несовершеннолетней девушки к проституции. Издание отмечает, что незадолго до того, как Эпштейн был приговорен к 18 месяцам тюрьмы после сделки со следствием, Мандельсон призывал его "бороться за досрочное освобождение". Мандельсон в письмах выразил гнев по поводу процесса против Эпштейна в США и призвал финансиста отнестись к нему "философски".
Заключенный Джеффри Эпштейн - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
СМИ: экс-посол Британии в США пересылал Эпштейну документ правительства
2 февраля, 21:53
 
