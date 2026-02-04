Трамп пожаловался, что дела мешают ему изучать материалы по Эпштейну

ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что у него нет времени, чтобы знакомиться с материалами по делу обвиненного в сексторговле финансиста Джеффри Эпштейна.

"Нет. У меня много всего. Я делаю много всего", - ответил Трамп журналистам в Белом доме на вопрос о том, знакомился ли он с опубликованными материалами.

Трамп заявил, что основу его деятельности составляет управление страной. Также нужно давать людям знать о своих успехах, описал приоритеты президент.

Американский лидер удивился вниманию к покойному финансисту.

"Когда он был жив, никому не было до него дела, как только он умер, все забеспокоились", - пожаловался Трамп.

Он отметил, что его не смущает присутствие в материалах упоминаний миллиардера Илона Маска или главы минторга США Говарда Латника.

"Уверен, они в порядке, иначе были бы большие заголовки", - сказал Трамп.