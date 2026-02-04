https://ria.ru/20260204/tramp-2072067151.html
Трамп пожаловался, что дела мешают ему изучать материалы по Эпштейну
Трамп пожаловался, что дела мешают ему изучать материалы по Эпштейну
Президент США Дональд Трамп сообщил, что у него нет времени, чтобы знакомиться с материалами по делу обвиненного в сексторговле финансиста Джеффри Эпштейна. РИА Новости, 04.02.2026
сша
Трамп заявил, что у него нет времени изучать материалы по Эпштейну
ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что у него нет времени, чтобы знакомиться с материалами по делу обвиненного в сексторговле финансиста Джеффри Эпштейна.
"Нет. У меня много всего. Я делаю много всего", - ответил Трамп
журналистам в Белом доме на вопрос о том, знакомился ли он с опубликованными материалами.
Трамп заявил, что основу его деятельности составляет управление страной. Также нужно давать людям знать о своих успехах, описал приоритеты президент.
Американский лидер удивился вниманию к покойному финансисту.
"Когда он был жив, никому не было до него дела, как только он умер, все забеспокоились", - пожаловался Трамп.
Он отметил, что его не смущает присутствие в материалах упоминаний миллиардера Илона Маска
или главы минторга США
Говарда Латника.
"Уверен, они в порядке, иначе были бы большие заголовки", - сказал Трамп.
Генпрокуратура
США ранее сообщила о публикации всех материалов по делу Эпштейна
, их объем превышает 3,5 миллиона файлов. В 2019 году финансиста обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре для совершения этого преступления. В июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.