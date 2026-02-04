https://ria.ru/20260204/sud-2072095904.html
Во Владимире мужчину оштрафовали за публикацию песни рэпера Манделы
Во Владимире мужчину оштрафовали за публикацию песни рэпера Манделы
Суд во Владимире оштрафовал местного жителя на 5 тысяч рублей за публикацию песни рэпера Манделы – в треке нашли пропаганду наркотиков, говорится в судебных... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T09:11:00+03:00
владимир
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Суд во Владимире оштрафовал местного жителя на 5 тысяч рублей за публикацию песни рэпера Манделы – в треке нашли пропаганду наркотиков, говорится в судебных материалах, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
В материалах указано, что житель Владимира
на своей странице в соцсети выложил фотографию с другом, сопроводив пост песней "Проблема" исполнителя Манделы.
В отношении автора публикации составили административный протокол о пропаганде наркотических средств в сети, вину он признал, подчеркивается в материалах. Суд оштрафовал его на 5 тысяч рублей, указано в материалах.
Согласно данным сервиса "Яндекс Музыка
", у Манделы 60 тысяч слушателей в месяц на этой платформе. На его страницу в соцсети "ВКонтакте" подписаны более 9 тысяч человек, у Telegram-канала артиста почти 3 тысячи подписчиков.