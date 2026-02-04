Рейтинг@Mail.ru
Во Владимире мужчину оштрафовали за публикацию песни рэпера Манделы - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:11 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/sud-2072095904.html
Во Владимире мужчину оштрафовали за публикацию песни рэпера Манделы
Во Владимире мужчину оштрафовали за публикацию песни рэпера Манделы - РИА Новости, 04.02.2026
Во Владимире мужчину оштрафовали за публикацию песни рэпера Манделы
Суд во Владимире оштрафовал местного жителя на 5 тысяч рублей за публикацию песни рэпера Манделы – в треке нашли пропаганду наркотиков, говорится в судебных... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T09:11:00+03:00
2026-02-04T09:11:00+03:00
владимир
яндекс.музыка
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927442494_0:307:2393:1653_1920x0_80_0_0_7e22ab4d64f25dfef1ac869c9ff93a00.jpg
https://ria.ru/20260113/gudkov-2067631395.html
владимир
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927442494_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c3f5ed024e3c87da0059800adbe1f586.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир, яндекс.музыка, происшествия
Владимир, Яндекс.Музыка, Происшествия
Во Владимире мужчину оштрафовали за публикацию песни рэпера Манделы

РИА Новости: жителя Владимира оштрафовали на 5 тыс руб за песню Манделы

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Суд во Владимире оштрафовал местного жителя на 5 тысяч рублей за публикацию песни рэпера Манделы – в треке нашли пропаганду наркотиков, говорится в судебных материалах, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
В материалах указано, что житель Владимира на своей странице в соцсети выложил фотографию с другом, сопроводив пост песней "Проблема" исполнителя Манделы.
В отношении автора публикации составили административный протокол о пропаганде наркотических средств в сети, вину он признал, подчеркивается в материалах. Суд оштрафовал его на 5 тысяч рублей, указано в материалах.
Согласно данным сервиса "Яндекс Музыка", у Манделы 60 тысяч слушателей в месяц на этой платформе. На его страницу в соцсети "ВКонтакте" подписаны более 9 тысяч человек, у Telegram-канала артиста почти 3 тысячи подписчиков.
Телеведущий Александр Гудков - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Гудкова оштрафовали за унижение достоинства в клипе "Я узкий"
13 января, 16:27
 
ВладимирЯндекс.МузыкаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала